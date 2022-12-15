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Playboy'un orta sayfa güzeli nasıl JPEG için 'altın standart' oldu?

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#Lena Sjööblom#LENA#Playboy
Playboyun orta sayfa güzeli nasıl JPEG için altın standart oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 09:30

50 yıl önce Playboy dergisi için çekilen bir kare fotoğrafın, bilim ve teknoloji dünyasını değiştireceğini ne model tahmin edebilirdi ne de fotoğrafçı. İşte akılalmaz bir hikaye...

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Fotomodel Lena Sjööblom, 1972 yılında Playboy'la bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi, verdiği pozların karşılığı olan ödemesini aldı ve hayatına devam etti. Hayatı boyunca çektirdiği ilk ve tek çıplak fotoğraftı bu Sjööblom'un.

İlerleyen yıllarda Sjööblom'un modellik kariyeri farklı bir yöne gitti. Arkadaş çevresi, Sjööblom'un Playboy'a poz vermiş olmasını eğlenceli buluyordu ancak Sjööblom o sayfayı çoktan kapatmıştı.

Fakat dünyanın geri kalanı için, Sjööblom interneti değiştiren kişiydi.

Peki ama nasıl? Bu fotoğrafın bilgisayar bilimindeki rolü neydi? "Lena"nın Playboy'dan bilim dergilerine ve okul kitaplarına uzanan yolculuğu nasıl başladı?

50 yaşındaki bu fotoğrafın akılalmaz hikayesi ve haberin devamı Mashable Türkiye'de...

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#Lena Sjööblom#LENA#Playboy

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