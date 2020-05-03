Plajları açın burası Amerika

DÜNYADA koronavirüse en fazla kurban veren ülke olan ABD’de eyaletlerin salgına karşı kısıtlama uygulamalarına yönelik tepkiler bitmiyor. Çeşitli eyaletlerde silah taşıyan kişilerin katıldığı protestoların ardından California ve Florida gibi kıyı eyaletlerindeki plajlarda özellikle geçen hafta sonu yaşanan yoğunluk tartışma konusu olmuştu. California eyaletinde de bazı plajların eyalet valiliğinin kararıyla kapatılması üzerine binlerce kişi önceki gün başta başkent Sacramento olmak üzere San Francisco, Los Angeles ve San Diego kentlerinin de olduğu 11 şehirde protesto yürüyüşü yaptı.

TRUMP YANLILARI SOKAKTA

Trump yönetimini destekleyen göstericiler, üzerinde “Özgürlük esastır”, “California’yı açın”, “Trump 2020” gibi yazılar yazan pankartlarla eyaletin Demokrat Partili valisi Gavin Newsom’u protesto etti. Los Angeles kentinin 55 kilometre güneyindeki Huntington Plajı’nda da binlerce protestocu yürüdü. Vali Newsom ise yaptığı açıklamada, “Bu virüs, protestocu musunuz, değil misiniz bilmiyor. Kendinizi koruyun, ailenizi koruyun ve gösteri yaptığınız kişileri koruyun” diyerek protestolara katılanların maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Ancak Vali Newsom göstericilerin şimşeklerini üzerine çekti. Los Angeles’ta sokağa çıkanlardan Ali Taylor isimli bir eylemci, sokağa çıkma kısıtlamalarının ABD’nin ruhuna aykırı olduğunu savunarak “Biz Amerikalıyız, özgürüz, kendimize nasıl bakacağımızı biliriz. Plaj ve parklarımızın açılmasını, özgür hayatlar sürebilmeyi istiyoruz, (Vali Newsom) ise bizleri evlerde tutuyor” diye tepki gösterdi.

Huntington Beach’te plajlar ve işyerlerinin açılmasını isteyen pankartlar taşındı.

ANAYASAYA AYKIRI İDDİASI

Huntington Beach Baş Savcısı Michael Gates, Vali Newsom’un kararının anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek “Bunun için akılcı bir gerekçesi yok” diye konuştu. Ancak Huntington Beach’in bağlı olduğu Orange County bölgesinde bir mahkeme yürütmeye geçici durdurma kararını reddetti, duruşmayı da 11 Mayıs’a erteledi. California’da vaka sayısı 50 bini, can kaybı da 2.100’ü geçmiş durumda. Newsom’ın tedbirleri ise bu tür protestolara rağmen geniş destek buluyor.

Vali Newsom gösterilerde boy hedefi oldu.

TRUMP SİLAHLI BASKIN İÇİN TOLERANS İSTEDİ

Michigan eyaletinde aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu göstericilerin eyalet meclisini basmasının yankıları sürüyor. Göstericiler Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer’den koronavirüse karşı kısıtlamaların gevşetilmesini talep etmişti. Göstericiler, korona tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıya girmeye çalışmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Michigan’daki olaylarla ilgili Twitter’dan görüşünü paylaştı. Trump, “Michigan Valisi (Whitmer) biraz taviz vermeli ve bu yangını söndürmeli. Bu protestocular iyi insanlar ama kızgınlar. Eski hayatlarını en güvenli şekilde geri istiyorlar” ifadesini kullandı. Trump mesajında Vali Whitmer’a, “Onlarla görüş, konuş ve bir uzlaşmaya var” çağrısında bulundu. Michigan eyaletinde vaka sayısı 42 bin 350, can kaybı ise 3860’ın üzerinde.