Pfizer'in Kovid-19 hapları Güney Kore'ye ulaştı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Dünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapisDünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapis! #Suriye
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
İkinci el araç alacaklar dikkat Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlikeİkinci el araç alacaklar dikkat! Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlike#Hava Yastığı
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Hesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecekHesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek!#İngiltere
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
HABERLERDünya Haberleri

Pfizer'in Kovid-19 hapları Güney Kore'ye ulaştı!

#Pfizer #Güney Kore#Koronavirüs
Pfizerin Kovid-19 hapları Güney Koreye ulaştı

Güney Kore, ABD'li ilaç firması Pfizer şirketi tarafından geliştirilen "Paxlovid" adlı Covid-19 ilacının ilk partisini teslim aldı.

Haberin Devamı

Güney Kore, korona virüsün Omicron mutasyondan kaynaklanan vaka artışıyla mücadelesini sürdürüyor. ABD merkezli ilaç firması Pfizer'ın korona virüse karşı geliştirilen "Paxlovid" adlı ilacın ilk partisi, Güney Koreli yetkililerle imzalanan anlaşma kapsamında ülkeye gönderildi. İlacın ilk partisini taşıyan uçak Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi. Ecza deposuna taşınan ilaçlar, Cuma gününden itibaren ülke genelindeki hastalara uygulanmaya başlanacak. İlk etapta 21 bin kişi ilaçtan faydalanabilecek. Yetkililere göre ikinci parti, Ocak ayı sonuna kadar Güney Kore'ye teslim edilecek.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Lim Sook-young, ilaca yönelik, "Klinik deneyler bu ilacın hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 88 oranında azaltabileceğini göstermiştir" dedi.

Pfizerin Kovid-19 hapları Güney Koreye ulaştı

12 YAŞ ÜSTÜ KULLANACAK

Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi Bakanı Kim Gang-li 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği Paxlovid antiviral hapına acil kullanım onayı verildiğini duyurmuştu. Hafif semptomlar gösteren ve Covid-19’a yakalanma oranı yüksek olan kişilerde kullanılacak olan Paxlovid ilacının, 12 yaş ve üstü en az 40 kilogram ağırlığında olan kişilere verileceği belirtilmişti.

Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra, semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekiyor. Paxlovid "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacak, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacak.

Haberin Devamı

AŞILARI TAMAMLAYANLARIN ORANI YÜZDE 83.5

Güney Kore'de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 162 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 679 bin 30'a yükseldi. Son 24 saatte 44 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı 6 bin 210'a ulaştı. Yaklaşık 53 milyon nüfuslu ülkede korona virüse karşı 2 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 83.5 olarak açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pfizer#Güney Kore#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler