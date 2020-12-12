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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 23:46 | Son Güncelleme:

Pfizer'ın Kovid-19 aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtımı başlıyor

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Pfizer'ın Kovid-19 aşıları pazar sabahı ABD'de dağıtımı başlıyor
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Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan aşının yarın sabah Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıkacağını açıkladı.

Açıklamada, aşı dağıtımının daha sonraki aşamaları hakkında detaylı bilgiye yer verilmedi.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

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