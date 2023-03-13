Pfizer'dan 43 milyar dolarlık satın alma

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ABD merkezli ilaç üreticisi Pfizer Inc, 43 milyar dolarlık bir satın almaya imza attı.

Şirket kanser tedavisi portföyünü genişletmek amacı ile Seagen Inc'i yaklaşık 43 milyar dolara satın aldı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Pfizer satın alma kapsamında hisse başına 229 dolar nakit ödeme yapacak.

Aynı habere göre, Pfizer, Seagen'in hisselerinin Cuma günkü kapanışından %32.7 primle satın aldı. Bu satın alma şirket tarihindeki en büyük ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti.

Pfizer 2009'da Wyeth'i 67 milyar dolara satın almış ve tarihinin en büyük yatırımına imza atmıştı.

Son anlaşma ile Pfizer, portföyüne onaylı dört kanser tedavisi ekledi. Şirketin portföyüne eklediği kanser tedavileri 2022'de yaklaşık 2 milyar dolarlık satışa ulaşmıştı.

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Seagen'ın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 23 yükseldi.