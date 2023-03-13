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Kuzey Kore'de 'Kim Jong Un' krizi... Hepsi görevden alındı! Kurşuna dizilecek!

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya
Kuzey Korede Kim Jong Un krizi... Hepsi görevden alındı Kurşuna dizilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 14:47

Dış dünyaya en kapalı ülke olarak bilinen Kuzey Kore'de 'Kim Jong Un' krizi yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın internet erişimine ulaşamadığı ülkede bu yasaktan muaf olan bir ajanın yaptığı arama onu idam mangası ile karşı karşıya getirdi.

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin son derece kısıtlı olduğu ülkede sadece küçük bir zümre dış dünya ile bağlantı kurabiliyor.

Bu ayrıcalığa sahip olan Büro 10'da görev alan ajanların 'Kim Jong Un' araması ise ülkede adeta krize neden oldu.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Büro 10'dan birkaç ajan izinsiz internette gezinirken yakalandı.

Aynı habere göre, ajanlardan bir tanesi internet üzerinden ülkenin lideri Kim Jong Un araması yaparken yakalandı.

Ajanlar görevden alındı ​​ve Kim Jong Un'u araştıran ajan idam mangasıyla karşı karşıya kalacak.

Zira söz konusu ajan için idam cezası verilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Kaynaklar ajanın kurşuna dizilerek idam edileceğini belirtiyor.

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Komşu Güney Kore basınına konuşan bir bakanlık yetkilisi yaşanan olayı doğruladı.

Bir krize dönüşen olay bakanlığa ağır bir baskıya yol açmış durumda. Müfettişler ayrıca olaya karışan ajanların başkalarına yasa dışı bilgi sızdırıp sızdırmadığını da soruşturuyor.

Daha önce Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi komşu ülke Güney Kore’ye ait dizileri izledikleri gerekçesi ile idam edilmişti.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya

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