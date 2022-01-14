Peskov: Masadan kalkan taraf biz olmayacağız

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Cenevre’de yapılan ABD-Rusya ve Brüksel’de gerçekleşen NATO-Rusya konsey toplantısında alınan sonuçları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Batı ile görüşmelerde maalesef somut sonuç alınamadığını kabul etmek gerekiyor. Yine de bir süre daha Washington’dan yazılı cevap beklemeye devam edeceğiz. Yanıt gelmese bile görüşme masasından kalkan taraf Rusya olmayacağını söylemek isterim” dedi. NATO görüşmesinde Rusya’yı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko daha sert açıklama yaparak, “Batı askeri ittifakı NATO, son görüşmemizde olduğu gibi taleplerimizi kulak ardı etmeye devam ederse Rusya, güvenliğini düşünerek caydırıcı askeri önlemler almak zorunda kalacaktır” dedi.

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MOSKOVA’DAN ÇİFTE TATBİKAT

Batı ile görüşmeler sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı ve Karadeniz bölgesinde iki ayrı tatbikat başlattı.