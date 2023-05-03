Peş peşe skandallar! Biden'ın Müslüman adama söyledikleri olay oldu...

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Tartışmalı etkinlik ilk olarak New Jersey eyaletine bağlı Prospect Park’ın Müslüman Belediye Başkanı Muhammed Khairullah'ın resepsiyona alınmadığını açıklaması ile olay oldu.

47 yaşındaki belediye başkanı ABD Gizli Servisi tarafından kendisine giriş izni verilmediğini bu nedenle de Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmayacağını belirtti.



Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Khairullah/Youtube

'FİŞLEME' TEPKİSİ

“Bu karar beni şoke etti ve hayal kırıklığına uğrattı” diyen Khairullah ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) aralarında Müslümanların da bulunduğu terör izleme listesini işaret ederek, “Bu, bir etkinliğe katılamama meselesi değil, asıl mesele bunun arkasındaki neden. Kimliğim yüzünden beni hedef alan bir liste var. ABD'deki en yüksek makamın bu tür fişlemelerle uğraşmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, Khairullah'ın Beyaz Saray’a girmesine izin verilmediğini doğrularken, kararın nedenine yönelik açıklama yapmaktan kaçındı.

BİDEN'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU: 'KONUŞMAYI SEN YAPMAK İSTER MİSİN'

Daha başlamadan tepkilere neden olan resepsiyon, gafları ile meşhur ABD Başkanı'nın sözleri ile yeniden gündeme oturdu.

Etkinlikte yaptığı konuşma sırasında Beyaz Saray konuklarından birisi Biden'ı ilk Müslüman federal yargıçtan bahsetmediği için sıkıştırarak 'Artık Müslüman bir federal yargıcımız var' dedi.

Biden bu sözlerin üstüne yargıca selam vererek hizmetleri için teşekkür etti. Ancak Müslüman olduğu belirtilen katılımcı yargıca işaret edip sözlerine devam edince, Biden onu susturarak "Buraya gelip konuşmayı sen yapmak ister misin" dedi.



ABD'nin New Jersey eyaletinde hakim olarak görev yapan ve daha sonra ilk Müslüman federal yargıç olarak atanan Pakistan asıllı Zahid Quraishi konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

TEPKİLERE NEDEN OLAN KELİME

Biden'ın konuşmasının devamında kimliği açıklanmayan katılımcıya 'sus oğlum' (hush up boy) demesi 'boy' kelimesinin arkasındaki tarihi çağrışımlar nedeniyle tepkilere neden oldu.

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Müslüman belediye başkanına verilmeyen iznin arkasından Biden'ın kullandığı kelime bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyadaki binlerce kişi ABD Başkanını ırkçılıkla suçladı.

'Boy' kelimesi kölelik dönemlerinde siyahi ve beyaz erkekleri ayırmak için kullanılıyordu.

BU İLK DEĞİL! DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

ABD başkanı daha bir kaç ay önce Maryland'in ilk siyah valisi Wes Moore'dan bahsederken yine aynı kelimeyi kullanmış ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

BİDEN konuya ilişkin açıklamasında 'Boy' kelimesine gelen tepkileri anladığını ancak bu kelimeyi asla hakaret olarak kullanmadığını belirtmişti.





Biden geçtiğimiz haftalarda yaptığı Belfast ziyaretinde Yeni Zelanda ragbi takımı yerine İrlanda halkına zulmeden 'Black and Tans'e atıfta bulununca yinesuçlanmıştı.