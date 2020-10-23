Peş peşe kötü haberler geliyor... Koronavirüs Avrupa'yı sallıyor

Koronavirüs salgını, Avrupa’da hız kesmeden devam ediyor. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü’nün Başkanı Lothar Wieler, ‘sıkı tedbirlere sistematik bir şekilde riayet edilerek’ salgının hâlâ kontrol altına alınabileceğini savundu. Wieler, genel durumun ‘oldukça ciddi olduğunu’ belirterek, artışa ilişkin özellikle gençlerin evlerde toplanmasına işaret etti.

Almanya’da korona kâbusu kabineye de uzandı. Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın testi, bakanlar kurulu toplantısının ardından pozitif çıktı.

Ülkede koronavirüsle mücadelenin kilit isminin testinin pozitif çıkması üzerine, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyeleri hemen bilgilendirildi. Gelişmenin ardından, bakanlar kurulunun karantinaya girip girmeyeceği ise ülke gündemine oturdu.

Fransa’da son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 999 bin 43’e ulaştı. Yetkililer, korona önlemleri kapsamında Paris dahil 9 kent için ilan ettiği gece sokağa çıkma yasağının kapsamını büyük ölçüde genişletti.

Belçika’da ise 1 hafta önce korona teşhisi konan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Dışişleri Bakanlığı, 45 yaşındaki Bakan’ın durumunun “endişe verici olmadığını” açıkladı.

İSPANYA 1 MİLYONU AŞTI

ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin’in ardından, İspanya’da da korona vakaları 1 milyonu aştı. İspanya, vaka sayısı 1 milyonu aşan ilk Batılı ülke olarak da kayıtlara geçti. 47 milyona yakın nüfusuyla virüsü kontrol altına alabilmek için mücadele eden ülkede, önceki gün 1 günde 16 bin 973 yeni vaka tespit edildi.

ÇEKYA İKİNCİ KEZ KARANTİNA ALTINDA





Polonya, Çekya, Avusturya ve Slovakya’da bir günde en yüksek vaka sayıları kaydedilirken, Çekya’da 11 binin üzerine çıkan günlük koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez karantina ilan edildi.

3 KASIM’DA SONA ERECEK

Dün itibarıyla ülkede market, eczane ve temizlik malzemesi satan işyerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı. İlk etapta 3 Kasım’a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmaması öngörülüyor.