Peru’da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
İstanbulda beklenen yağış baladı 47 kente uyarıİstanbul'da beklenen yağış baladı! 47 kente uyarı#Meteoroloji
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Ticaret Bakanı Muş açıkladı Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldiTicaret Bakanı Muş açıkladı! Yönetmelik yenilendi: İndirimlere 30 gün şartı geldi#İnternet Satışları
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Zamana karşı yarış Ekvadorda toprak kayması: 11 ölüZamana karşı yarış! Ekvador'da toprak kayması: 11 ölü#Ekvador
Son günlerin en popüler oyunuydu...Fırsatı kaçırmadılarSon günlerin en popüler oyunuydu...Fırsatı kaçırmadılar #Wordle
Hayatımı mahvetti dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi'Hayatımı mahvetti' dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi!#Seyhan Soylu
Ve tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşıVe tarih açıklandı: 5 yaş altı çocuklara özel aşı!#Pfizer-Biontech
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Peru’da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

#Peru#BAŞBAKAN #İstifa
Peru’da Başbakan Vasquez istifa etti, yeni kabine kurulacak

Peru’da Başbakan Mirtha Vasquez'ın görevinden istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo yeni kabine kurulacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Peru’da geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanı Avelino Guillen’in görevi bırakmasının ardından Başbakan Mirtha Vasquez de istifa ettiğini açıkladı. Vasquez yaptığı açıklamada, ülke yararına uzlaşmaya varmanın imkansız hale gelmesi üzerine Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya istifa mektubunu sunduğunu ifade etti. Vasquez, Castillo’ya yazdığı mektupta, “Ne yazık ki İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir devlet makamının yönetiminde anlaşılamayan ve devlet kurumlarına saygı gösterilmeyen bir noktaya geldik, bu nedenle diğer önemli konularda da uzlaşabileceğimizden şüphe duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Castillo ise yaşanan hükümet krizi üzerine kabineyi yeniden kuracağını açıklarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Başbakan Mirtha Vasquez ve diğer bakanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yeni kurulacak olan kabine Castillo’nun 6 aylık yönetiminde göreve gelen üçüncü kabine olacak.

Mirtha Vasquez 6 Ekim 2021 tarihinde bir önceki Başbakan Guido Bellido’nun istifa etmesinin ardından göreve gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peru#BAŞBAKAN #İstifa

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19