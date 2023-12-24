Pentagon’dan F-16 satışına destek

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye’nin NATO ittifakı içinde kilit müttefiklerden biri olduğunu ve Türkiye’ye askeri satışları desteklemenin Washington için kritik bir önem taşıdığını belirtti.

‘KİLİT BİR PAYDAŞ’

Ankara ile Washington arasındaki F-16 diplomasisi ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramasıyla yeniden canlanmışken konuyu değerlendiren Pentagon sözcüsü, şunları söyledi: “Türkiye’nin askeri kapasitesi ve coğrafi konumu, NATO İttifakı içindeki bölgesel olaylara yanıt verme konusunda Türkiye’yi kilit bir paydaş haline getiriyor. ABD ordusunun Türkiye ile profesyonel askeri eğitim, tatbikatlar ve yabancı askeri satışlar gibi temel güvenlik işbirliği faaliyetlerini yürütmeye ve desteklemeye devam etmesi kritik önem taşıyor.”

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‘ÖNCE İSVEÇ’ MESAJI

Bu hafta içinde üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Hürriyet’e yaptığı açıklamalarda, Joe Biden yönetiminin uzun süredir Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini ancak öncelikle İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin nihayete erdirilmesinin bazı Kongre üyeleri için F-16 satışına onay vermeyi ele almadan önce önemli olduğunu belirtmişti. Erdoğan ise Biden’ın telefon görüşmesi sırasında kendisine “Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm” dediğini aktarmıştı.

‘NATO’YU GÜÇLENDİRİR’

Her iki ülkenin gerek ikili gerek NATO kapsamında ilişkilerinin her gün çeşitli kanallar aracılığıyla devam ettiğinin altını çizen Ryder, Türkiye’ye F-16 satılmasının Washington’ın bakış açısına göre neden önemli olduğunu açıkladı. Sözcü, “Türkiye, F-16’ları satın alarak askeri yeteneklerini modernize etmiş olur ve bu da NATO ile birlikte çalışabilirliğini güçlendirmiş oluyor. Bu, istikrarlı durum operasyonlarını ve beklenmedik durumları desteklemek amacıyla müttefik kuvvetlerin kilit bölgelere erişimini mümkün kılmaya yardımcı olacaktır” dedi.

‘STRATEJİK MÜTTEKİFİMİZ TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ’

İki ülke arasındaki ilişkileri de ele alan Amerikalı general, Türkiye’nin NATO içerisindeki rolünün de altını çizdi: “Stratejik müttefikimiz Türkiye ile ordular arasındaki ilişkilerimiz güçlü olmaya devam ediyor. Her iki ülkenin de ulusal çıkarları açısından hayati önem taşıyan bir dizi konuyu ele almak için ikili olarak ve NATO aracılığıyla her gün çalışmaya devam ediyoruz.” Türkiye’nin, Baltık Hava Polisliği ve NATO bombardıman görev gücü misyonlarına verdiği desteğin önemini vurgulayan Ryder, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni çeşitli NATO misyonlarına “olumlu katkıda bulunmaya” devam ettiğini vurguladı.

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BİLGİ NOTU

PAZARLIKTA SON DURUM NEDİR

* Türkiye, ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut uçaklar için 79 modernizasyon kiti talep etmişti. Ancak ABD, son dönemde Kongre’den onay alabilmek için İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması gerektiği mesajını vermeye başladı.

* ABD Yönetimi, henüz Kongre’ye bildirim yapmış durumda değil. Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Dışilişkiler Komitesi’nin başkan ve kıdemli üyelerinin satışa itiraz etme yetkileri bulunuyor. 30 günde itiraz çıkmazsa satış yürürlüğe giriyor.