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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pentagon, Ortadoğu'dan kuvvetlerini çekiyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Pentagon, Ortadoğu'dan kuvvetlerini çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu bölgesinden kuvvetlerinin önemli bölümünü çekme kararı aldığını resmen doğruladı.

Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Ürdün’den çekilecek birlikler Doğu Avrupa ağırlıklı Rusya ve Çin’den kaynaklanan yeni kritik bölgelere nakledilecek. ABD’nin dünya çapında konuşlandırdığı askeri varlığında ciddi değişiklik yapacağını önceki gün Amerikan Wall Street Journal duyurmuştu. Pentagon, dün bu kararı teyit etti. Yapılan yazılı açıklamada, “Yaz ayları boyunca Ortadoğu ülkelerinde konuşlanan birliklerimizden bir bölümü geri çekilecek” denildi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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