Pentagon, Ortadoğu'dan kuvvetlerini çekiyor

Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Ürdün’den çekilecek birlikler Doğu Avrupa ağırlıklı Rusya ve Çin’den kaynaklanan yeni kritik bölgelere nakledilecek. ABD’nin dünya çapında konuşlandırdığı askeri varlığında ciddi değişiklik yapacağını önceki gün Amerikan Wall Street Journal duyurmuştu. Pentagon, dün bu kararı teyit etti. Yapılan yazılı açıklamada, “Yaz ayları boyunca Ortadoğu ülkelerinde konuşlanan birliklerimizden bir bölümü geri çekilecek” denildi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara