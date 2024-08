Pentagon CNN Türk'e açıkladı: İran'ın kafasına girdik, onların hesap yapma şeklini etkiledik

Haberin Devamı

İsrail'in; Filistin, Lübnan, Suriye ve son olarak Yemen'e saldırılar düzenlemesi sonrası Haniye'ye suikastıyla beraber İran savaşın tarafı konumuna geldi. Tahran cephesinden misilleme saldırılarının geleceğine dair yapılan art arda açıklamalara rağmen henüz bir kalkışmanın yaşanmaması sonrası gözler ABD'ye yöneldi.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, konuya ilişkin görüşleri almak üzere "İran'ın misilleme saldırısı yapıp yapmayacağı" sorusunu yönelttiği Pentagon'dan dikkat çeken cevaplar aldı. Paksoy, aldığı cevapları Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında aktardı.

"ONLARIN HESAPLARINI ETKİLEDİK"

Soru: Bir aydan fazla bir süredir biz "İran'ın saldırısı, misillemesi bugün mü gelecek, yarın mı gelecek, 24 sat mi, 48 saat mi?" sürekli bunları haberleştiriyoruz. Bununla ilgili bazı sorular sorduk. Dedik ki "Şu ana kadar bir aydan fazla süredir İran'ın saldırısının gelmemesini siz kendi başarınız mı olarak görüyorsunuz?"

Size söyleyebileceğim şey şu bence kesinlikle İran'ın kafasına girdik. Onların hesaplamalarını, hesap yapma şeklini etkiledik. Ayrıca bölgede iki uçak gemimiz var ve bunlarla birlikte saldırı gruplarımız da var. (Her birinin yanında 4'er adet savaş gemisi var. Sadece bu iki uçak gemisi grubu 10 savaş gemisi yapıyor, üzerindeki 200'e yakın uçak ve helikopteri ile birlikte.) Hem açıktan hem de özel olarak oradaki güçlerimizi korumak için bulunduğumuzu ilettik. Ayrıca elbette ihtiyaç duyarsak her zaman İsrail'in savunmasının yanında duracağımızı ilettik. Bence bu karar alma süreçlerini etkiledi.

İRAN SALDIRACAK MI?

Soru: Bir saldırı olacak mı?

Bunu tahmin edemiyorum, bunu öngöremiyorum. Tahmin etmek çok zor. Bu konuda hala bilgimiz yok. İran'dan gelen açıklamalar hala saldırılar olacağı yönünde.

İRAN SALDIRISI SINIRLI MI OLACAK?

Soru: ABD Genel Kurmay Başkanı Charles Q. Brown, "İki şey bekliyorduk biri Hizbullah'ın saldırısı Biri İran'ın saldırısı. Hizbullah'ın saldırısını gördük. Bölgesel savaşa sebep olmadı. İran'ın saldırısı ile birlikte de bölgesel savaş çıkma ihtimali azaldı" demişti. Aynı görüşü paylaşıyor musunuz? İran'ın saldırısı sınırlı mı olacak?

Kimse bölgesel bir savaş görmek istemiyor. Biz kesinlikle istemiyoruz. Bu yüzden 7 Ekim'den bu yana bölge genelinde farklı uçak gemisi saldırı gruplarını hareket ettirdik. Farklı konuşlandırmalar yaptık. Bölgedeki kuvvet duruşumuzu, kuvvet varlığımızı güçlendirmek için kararlar aldık. Bölgede F-22'lerden oluşan filolarımızı da yerleştirdik. Caydırıcılık mesajı göndermek için ihtiyaç duyduğumuz adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü nihayetinde gönderdiğimiz şeyler bu gönderdiğimiz kabiliyetler doğası gereği savunma amaçlı.