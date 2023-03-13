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Pence: Tarih Trump’ı sorumlu tutacaktır

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#Donald Trump#Mike Pence#ABD
Pence: Tarih Trump’ı sorumlu tutacaktır
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump için “Tarih onu sorumlu tutacaktır” dedi.

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen Kongre baskınındaki rolünden dolayı hatalı olduğunu olduğunu söyleyerek, “Tarih onu sorumlu tutacaktır” dedi.

‘HERKESİ TEHLİKEYE ATTI’

Washington’da her yıl düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerle konuşan Pence, “Başkan Trump hatalıydı. Benim seçimin sonuçlarını değiştirmeye yetki yoktu ve Trump’ın düşüncesiz sözleri o gün beni, ailemi ve hükümetteki herkesi tehlikeye attı. Tarihin Donald Trump’ı sorumlu tutacağını biliyorum” dedi. Pence, Amerikan Kongresi’ne yapılan baskını ‘bir utanç’ olarak niteledi. 2020’de Donald Trump’ın Joe Biden’a kaybettiği ABD Başkanlık Seçimleri sonrası Kongre’nin sonuçları resmiyete döktüğü 6 Ocak 2021’de binlerce Trump destekçisi binaya baskın düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı olarak Pence’in eyaletlerden çıkan sonuçları resmiyete dökme yetkisi bulunuyordu. Trump, Kongre baskını günü sonuçları kabul ettiği için Twitter hesabından Pence’e de tepki göstermişti.

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#Donald Trump#Mike Pence#ABD

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