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Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pelosi dördüncü kez meclis başkanı oldu

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Pelosi dördüncü kez meclis başkanı oldu
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ABD’de, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle Kongre’nin 117’nci dönemi başladı.

Her iki yılda bir yapılan seçimlerle üçte biri yenilenen Senato’da ve tamamı yenilenen 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde yemin töreni gerçekleştirildi. Sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini ise tahmin edilenden az bir farkla Demokrat Partili Nancy Pelosi (80) kazandı. 216 vekilin oyunu alan Nancy Pelosi, 209 oyda kalan Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’yi geride bırakarak dördüncü kez bu göreve seçildi.

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