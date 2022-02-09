Pekin Açlık oyunları

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Kış Olimpiyatları’na katılmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e giden sporcuların kamplarda barınma ve yeme-içme koşullarına yönelik şikâyetleri uluslararası kamuoyunda gündeme oturdu. Sporculara sunulan yiyecek menülerinin oldukça kısıtlı olduğu ve yüksek performans sergilemesi gereken profesyonel sporcuların besin gereksinimlerini karşılamadığı belirtildi. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Alman Alp Disiplini Kayakçısı Christian Schwaiger, sporcuların yüksek performans göstermesi gerekliliğine önem verilmediğini belirterek, “Menülerde sıcak yemek yok. Sadece biraz cips, biraz kuruyemiş ve çikolata var, başka da bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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‘TAKATİM KALMADI’

Testi pozitif çıkan Rus biatlon sporcusu Valeria Vasnetsova da Instagram’dan yaptığı paylaşımda 5 gündür üç öğün aynı şeyleri yediğini söyledi. “Çok kilo verdim ve kemiklerim çıktı. Bütün gün uyuyorum çünkü yataktan kalkacak takatim yok. Bu artık bitsin istiyorum, çok yorgunum ve her gün ağlıyorum” mesajını paylaşan sporcu, kısa süre sonra paylaşımını sildi. Benzer şikâyetler birçok ülkenin delegasyonları tarafından da dile getirilirken, ABD takımının tedbir alarak Pekin’e yanlarında paket paket makarna ve ekstra yiyecek götürdüğü belirtildi.

KARANTİNA KRİZİ

Sporcuların şikâyetçi olduğu bir diğer konu ise sıkılaştırılmış pandemi önlemleri. Çin yönetiminin belirlediği kurallara göre testi pozitif çıkan ama semptom göstermeyen sporcular bir otelde izole edilirken, semptom gösterenler hastaneye kaldırılıyor. Sporcuların olimpiyat köyüne dönebilmesi için üst üste iki negatif test vermesi gerekiyor ancak prosedürlerin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar bazı sporcuları zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Instagram hesabından gözyaşları içinde ve korktuğu anlaşılan bir video paylaşan Belçikalı kızak yarışçısı Kim Meylemans, Pekin’e vardığında pozitif test sonucu aldığını, testinin sonradan negatife döndüğünü söylerken, tam yarışlara geri dönecekken ambulansla bir başka izolasyon merkezine taşındığını anlatıyor.

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Kim Meylemans

-35 DERECE

Organizasyon sorunları dışında hava şartları da sporcuları zor durumda bırakıyor. Rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklık zaman zaman -35 derecelere kadar düşerken, kimi sporcuların bu sebeple yaralanmalar yaşadığı ve yarışmaları yarım bırakmak zorunda kaldığı görüldü.