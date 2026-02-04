Pedofili dosyasında şoke eden proje: İnsan klonlama | ‘İnsanlık soyuna DNA’mı yaymak istiyorum’

Haberin Devamı

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken 2019’da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’in akıllara durgunluk verecek bir icraatı daha ortaya çıktı. Bakanlık tarafından 30 Ocak’ta yayınlanan belgelere göre, Epstein, kendini “deli bilim insanı” olarak tanıtan bir isimle birlikte, beş yıl içinde “ilk tasarım insan bebeğinin doğumu” ve insan klonlanmasına benzer bir deney üzerinde çalışıyordu.

Belgelerde, 2018’de Epstein ile “deli bilim insanı” Bryan Bishop arasında geçen e-postalar da yer aldı. Bishop o dönem, genetiği geliştirilmiş çocuklar tasarlamak ve en nihayetinde de insan klonlamak amacıyla finansal destek arıyordu.

21 Temmuz 2018 tarihli e-postada, Bishop, Epstein’e projeyi ve bilimsel hedefleri özetleyen bir sunum gönderdi. Epstein ise cevabında, “Yatırımla ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece yönetiyormuş gibi görünmem bir sorun” yazdı. Daha sonra 5 Ağustos tarihli bir e-postada ise Bishop, kendi finanse ettiği ve “garaj biyolojisi” olarak tanımladığı aşamanın ötesine geçmek için gereken fon miktarını detaylandırdı. Mail’e eklenen dosyalarda, 5 yıl boyunca yıllık 1 milyon 700 bin dolara ilaveten laboratuvar kurulumu için de bir milyon dolar gerektiğini yani toplam giderlerin aşağı yukarı 9,5 milyon dolara ulaşacağı bilgisi yer aldı.

Haberin Devamı

Başka bir e-postada ise Bishop, ekibin Ukrayna’daki bir laboratuvarda ameliyatlar ve mikro enjeksiyonlar da dahil olmak üzere “fare testleriyle ilerlediğini” belirtti. Epstein ise “Embriyoyu yerleştirmeyi ve dokuz ay beklemeyi seviyorum. Harika bir netice” yazdı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son belgeler küresel çapta gündeme oturdu. Fotoğraf: AP

Virgin Adası savcıları, Epstein’in 20 yıldan fazla bir süre genç kadınları ve kız çocuklarını Karayipler’deki adasına kaçırarak geniş çaplı bir kumpası yönettiği gerekçesiyle 2020’de Epstein’in mirasçılarına dava açtı. Yetkililer, Epstein’in aralarında 11 yaşında kız çocuğunun da olduğu mağdurları adaya deniz ya da hava yoluyla götürdüğünü dile getirdi. Dava dosyasında Epstein’in ortaklarının paravan şirketler ve finansal düzenlemeler ağı aracılığıyla istismarı gizlemeye yardımcı olduğu ileri sürüldü. Dava dosyasında ayrıca, saldırıların bazılarının 2018’e kadar sürdüğü ve bunların Epstein’in Bishop’la yazıştığı dönemle de örtüştüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

BISHOP BASININ BAZI SORULARINI YANITLAMADI

Epstein ilk kez 2008’de, Florida’da 14 yaşında bir kızı istismar suçundan dolayı tutuklandı. Finansör daha sonra suçunu itiraf etti ve 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bishop ise, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Epstein’den asla fon almadık ve bununla gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı. Bishop’ın Epstein’in yasa dışı faaliyetlerinden haberdar olup olmadığı bilinmiyor fakat bilim insanı, Epstein ile iletime geçmeden önceki suçlarından haberdar olup olmadığı yönündeki soruları cevaplamamayı tercih etti.

Epstein, Bishop ile görüşmeden önce bilim insanını Bitcoin geliştiricisi Jeremy Rubin’e sormuş. Belgelerde yer alan e-postalara göre, Epstein, Rubin’e “Bryan Bishop benimle konuşmak istiyor. Sen onu tanıyor musun?” diye sordu. Rubin de bu soruyu, “Evet, tanıyorum. Tuhaf ama zeki biri. Bitcoin ve DNA verileri depolama işleriyle uğraşıyor” şeklinde yanıtladı. Bu cevaptan birkaç gün sonra ise Eptein ile Bishop konuşmaya başladı.

Haberin Devamı

KARMAŞIK DNA DENEYLERİ YAPIYORDU

O dönem Bishop, “transhümanist” olarak tanınıyordu. Transhümanist ifadesi, teknolojiyi kullanarak, insanlığın biyolojik sınırlarını aşmayı savunan kişiler için kullanılıyor. Bishop da bir “tasarım bebek” girişimi kurmaya çalışıyordu.

Bishop bu sırada, germ hattının ebeveynlerin seçilen özelliklerini gelecek nesillere aktarmayı mümkün kılacak şekilde kalıcı olarak değiştirilmesine odaklanan çalışmalar yürütüyordu. Eskiden biyoteknoloji laboratuvarında faaliyetler yürüten bir bilim insanı ile çalışan Bishop’ın amacı ise, deneysel genetik teknikler kullanarak insanların üreme hücrelerini değiştirmenin yanı sıra, gelişmiş kas gücü ve hastalık direnci ile uzun yaşam genlerine sahip nesiller tasarlamaktı.

Haberin Devamı

Bishop, doğrudan embriyoları düzenlemek yerine, gen terapisi ile sperm üreten hücreleri değiştirmeyi amaçladı. Bu yaklaşımı, bilim insanları “ahlaken sorunlu ve teknik olarak da onaylanmamış” bir yaklaşım şeklinde tanımlıyor. Planı inceleyen uzmanlar ise, planın yerleşik tıbbi ve düzenleyici gözetimin dışında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ONAYLANMAYAN PLAN DAHA DA RADİKALLEŞTİ

Fakat 2018’in sonlarına doğru Bishop, Epstein’e ekibinin daha radikal bir yaklaşıma doğru kaydığını söyledi. 26 Kasım 2018 tarihli e-postada Bishop, “Ekibim, testislerde kök hücreleri içermeyen yeni bir teknik üzerinde çalışıyor” diyerek, yeni tekniğin biyolojik babaya enjeksiyon gerektirmeyen, daha çok insan klonlamaya daha yakın bir embriyo düzenleme tekniği olduğunu anlattı. Bishop, mail’e şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Bu fikir bize şimşek gibi çarptı, o nedenle bu yönde ilerliyoruz. Bu arada, yurtdışındaki laboratuvarımız fare testislerinin transfeksiyon sonuçlarını raporladı. Yüzde 5 transfeksiyon etkisi gözlemlediler ki bu da yeterli olabilir. İlave testler sürüyor. Ama nihayetinde bu yöntem yeni embriyo düzenleme tekniğimize göre daha zayıf.”

Yazışmalar ayrıca, Bishop’ın bu teknoloji için ticari bir yol haritası çizmeye çalıştığını da gösteriyor. 17 Ekim 2018’de gönderdiği e-postada Bishop, ticari strateji unsurlarını özetledi. Bu mail’de ise, “ABD’de Ar-Ge yapabiliriz evet ama sağlık turizmi ve diğer seçenekler hakkında dikkatli bir analiz yapmam gerekecek” diye yazarak, yabancı şirketlerle ortaklık kurma ve müşteri yönlendirmelerinden komisyon alma tekliflerinde bulundu.

E-postalara göre, Epstein ve Bishop girişim ile ilgili meseleleri görüşmek üzere birkaç kere buluştu. Bu girişime neden ilgi duyduğu net bir şekilde bilinmese de Epstein’in bilim insanlarına ve yakın arkadaşlarına “Meksika’daki geniş çiftliğinde kadınları hamile bırakarak, insan soyuna kendi DNA’sını yaymayı umduğunu” söylediği biliniyor. Epstein ayrıca bir defasında bir yakınına “öldükten sonra kafasının ve penisinin dondurulmasını istediğini” de söyledi. Epstein bunlarla da kalmayıp, insanların bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yoluyla biyolojik sınırları aşabileceğine inanan transhümanizm derneklerine de bağışlar yaptı.

*Daily Mail'de yayınlanan "Epstein linked to 'designer baby' empire in latest files that reveal bid to engineer superhumans and clones" başlıklı makaleden Türkçeleştirildi