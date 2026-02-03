Skandal içinde skandal: Yeni Epstein belgelerinden neler öğrendik? ‘Macron her konuda benden fikir istiyor’

Haberin Devamı

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belgelerin ardı arkası kesilmiyor.



ABD Adalet Bakanlığı belgeleri, Donald Trump tarafından imzalanan ve Epstein ile ilgili tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu kılan yasanın yürürlüğe girmesinden altı hafta sonra açıkladı. Söz konusu dosyalarda aralarında 180 bin fotoğraf ve iki bin videonun da yer aldığı 3 milyon civarında belge mevcut.

Belgelerin ortaya koyduğu en önemli noktalardan biri belki de 2008’de çocuğa karşı cinsel istismar suçundan yargılanmasından sonra bile birçok ünlü ismin Epstein ile görüşmeye devam ettiğini göstermesi. Dünya çapında büyük sermayeleri yöneten, özgül ağırlığı olan isimlerden bahsediliyor. Belgelerde Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, eski İngiliz prensi Andrew gibi isimlere dair iddialar yer alıyor.

Üstelik belgeler açıklanırken mağdurların isimlerinin ve yüzlerinin gizlenmemesi de “skandal içinde skandal” yorumlarına neden oldu. Epstein mağdurlarından Danielle Bensky, olayın ardından yaptığı değerlendirmede Adalet Bakanlığı’na sitemde bulundu. “Bir şey çıkmaz nasılsa diye belgelerde ismimi aradım ama sonrasında karşıma bir sürü bilgi çıktı” diyen Bensky, sözlerine şöyle devam etti:

“Failleri korumak ve isimlerini gizlemek için çok zaman harcıyoruz ama savunmasız olanları da kamunun görmesi için ortaya atıyoruz. Olaya çok da dahil olmayan insanların bile telefon numaraları yazıyor. Bu bir çıkmaz ve bizim şu aşamada doğru şeyi yapacaklarına dair Adalet Bakanlığı’na çok az inancımız kaldı.”

Kendilerine yapılan açıklamalarda belgelerin kontrol edildiğinin, isimlerin kapatıldığının ve o nedenle sürecin uzun sürdüğünün söylendiğini aktaran Bensky, “Biz burada tam olarak neyi koruyoruz” diye sordu.

FBI, TRUMP-EPSTEIN İLİŞKİSİNE DAİR ŞİKAYETLER ALMIŞ

Gelelim belgelerden mağdurların kişisel bilgileri dışında neler öğrendiğimize… Burada gözler ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’a dönüyor. Yeni belgelerde FBI’a Trump hakkında yapılan şikayetler sıralanmakta. ABD Ulusal Tehdit Yönetim Merkezi’nin çağrı hattına Trump’a yönelik yapılan şikayetler, FBI tarafından listelendi ve bu liste son belgelerde açıklandı.



Ancak FBI, bu şikayetlerin Trump, Epstein ve başka ünlü isimlere yönelik asılsız cinsel taciz iddiaları olduğunu açıkladı. Her ne kadar ABD Başkanı’nın ismi belgelerde yüzlerce kez geçse de Trump, Epstein’ın cinsel istismar suçlarını bilmediğini ve kendisinin yanlış bir şey yapmadığını savundu.





Trump, Epstein ile arkadaş olduğunu kabul ediyor fakat ikilinin, 2000’lerin ortasında, yani Epstein hapse girmeden önce uzaklaştığı ifade ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı:

“Belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinin hemen öncesinde FBI’a Trump hakkında yapılan ve yanlış, sansasyonel yaratmayı hedefleyen iddiaları barındırıyor. Açıkça belirtmek gerekirse, iddialar mesnetsiz ve yanlış. Ve eğer bir nebze inandırıcılıkları olsaydı kesinlikle Başkan Trump’a karşı kullanılırdı.”

Eski Başkan Bill Clinton’ın durumu da Trump’ın durumuna benziyor. Onun da önceki yıllarda Epstein ile arkadaşlığı sır değil. Fakat ikisine de mağdurlar tarafından herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

ELON MUSK "ADADA PARTİ NE ZAMAN" DİYE SORMUŞ

Belgelerde teknoloji milyarderi Elon Musk da geçiyor. Musk geçen sene Eylül’de X hesabından paylaştığı gönderide, Epstein ile ilişkisini reddetmiş, hatta “Epstein beni adasına götürmeye çalıştı ama ben REDDETTİM” diye yazmıştı. Ama belgeler tam tersini ortaya koydu. Kasım 2012’de yazdığı bir e-posta Musk’ın, Epstein’e “Adandaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?” diye sorduğu ortaya çıktı.

İkili daha sonra Kasım 2013’te Musk’ın Epstein’in adasına ziyaretini tekrar görüştü. Musk’ın adaya gidip gitmediği ise henüz bilinmiyor. Fakat teknoloji devi, 2014’te Epstein’i ziyaret etmeyi istediği konusundaki iddiaları, X’ten yaptığı açıklamalarda reddetti. Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Epstein ile çok az yazıştım ve defalarca adasına gitme veya ‘Lolita Express’ ile uçma davetlerini geri çevirdim. Ancak, onunla yaptığım bazı yazışmaların yanlış anlaşılabileceğinin ve adımı lekelemek isteyenlerce kullanılabileceğinin farkındayım.”

ESKİ PRENSİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Epstein’e ilişkin belgelerde en çok öne çıkan isimlerden biri eski İngiliz prensi Andrew Mountbatten-Windsor... Epstein ile ilişkileri ve Epstein tarafından kaçırılan bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya çıktıktan sonra Kraliyet görevlerinden çekilmek zorunda kalan Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki yeni belgeler, eski prensin skandallarının listesinin uzayacağını gösteriyor.

Eylül 2010 tarihli e-postalar Epstein ve “Dük” arasında geçiyor. O dönem York Dükü olduğu gerekçesiyle Mountbatten-Windsor arasında geçtiğine inanılan e-postalarda, Epstein Londra ziyareti sırasında Andrew ile “baş başa zaman geçirmeyi” istedi. Eski prens de cevabında Epstein’ı Buckingham Sarayı’na davet ederek, “Buckingham Sarayı’nda akşam yemek yeriz ve burada baş başa kalabiliriz” diye yazdı.

İki gün sonra yazdığı mail’de de “Buraya, BP’ye (Buckingham Sarayı) geleceğin için çok mutluyum. Kiminle istersen gel. Ben de 16.00 gibi burada olacağım” notunu düştü. Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor ancak ikili e-postalardan üç ay sonra New York’ta birlikte yürürken görüntülendi. Mountbatten-Windsor, daha önce yapığı açıklamada, Epstein’in mahkumiyetinin ardından Epstein ile arkadaşlığını yüz yüze bitirmek üzere New York’a gittiğini ileri sürmüştü.

Eski prens, 2019’da BBC’ye verdiği olaylı röportajda, 2008’de Epstein, Florida’da 14 yaşında bir kızı istismar suçundan mahkum edildikten sonra Epstein ile arasına mesafe koyduğunu söylemişti. Fakat son belgeler ikilinin yakın ilişkisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Belgeler ayrıca, yine aynı haftalarda Epstein’in Andrew Mountbatten-Windsor’a 26 yaşında “zeki, güzel ve güvenilir” bir Rus kadınla akşam yemeği teklif ettiğini gösterdi. Mountbatten-Windsor da cevabında “kadını görmekten mutluluk duyacağını” yazdı.

Öte yandan, son dosyalarda yer alan fotoğraflarda da Andrew’un yerde yatan ve yüzü kapatılan bir kadının üzerine dört ayak eğildiği görüldü.

SARAH FERGUSON, “HEP İSTEDİĞİ ERKEK KARDEŞİNE” TEŞEKKÜR ETMİŞ

Belgelerde, Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’un da çocuk tacizinden mahkum olduktan sonra Epstein’e e-posta yazdığı ortaya çıktı. Ferguson e-postada, “hep istediği erkek kardeşi olduğu için” teşekkür etti.

Ferguson, Ağustos 2009’da yazdığı mail’de, “Bir arkadaşımın senin yaptığın gibi kızlarımın önünde bana iltifat etmesinden hiç bu kadar etkilenmemiştim” ifadesine yer verdi.

E-postalarda Ferguson ayrıca, kurmak istediği marka hakkındaki gelişmeleri de Epstein’e aktardı. Epstein, Ferguson’a 15 bin pound verdi ve bazı haberlere göre Epstein’in Ferguson’a yaptığı finansal destek 15 bin poundun çok üzerinde. Ferguson ayrıca, 2011’de Epstein ile ilişkisinin “dev bir muhakeme hatası” olduğunu söylemiş, sonra Epstein’e yazdığı bir e-postada ise kendisinden özür dilemişti.

MACRON’UN KENDİSİNDEN FİKİR İSTEDİĞİNİ YAZMIŞ

Belgelerde, Epstein’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da bahsetmesi dikkat çekti. Macron’un ismi, Epstein’in 2016-2018 arasında attığı pek çok e-postada geçiyor. Epstein, farklı iş insanlarıyla yaptığı yazışmalarda, Macron’un pek çok meselede kendinden yardım istediğini dile getirdi. Hatta bir mail’de o dönem Maliye Bakanlığı görevini yürüten Macron ile Elysee Sarayı’nda öğle yemeği yediğini bile belirtti.

Epstein, 30 Ağustos 2018’deki bir e-posta yazışmasında ise, Macron'un kendisinden "kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini" iddia ederek, Macron'dan "Avrupa'ya liderlik etmek istiyor, belki de dünyaya" diye bahsetti.

FBI İLK SORUŞTURMAYI 2006’DA BAŞLATTI

Yeni yayımlanan belgelere göre, FBI Temmuz 2006’da Epstein’e yönelik inceleme başlattı ve Epstein’in Mayıs 2007’de soruşturulması bekleniyordu. Çok sayıda reşit olmayan kızın, polise ve FBI’a, Epstein’e erotik masajlar yapmaları karşılığında para aldıklarını açıklamasının ardından savcı bir iddianame taslağı hazırladı. İddianame sadece Epstein’i değil, yanında çalışan üç kişiyi daha yargılamayı amaçlıyordu.

Yayınlanan belgelerde, Epstein’in Florida’daki malikanesinde çalışan birinin 2007’de FBI ile yaptığı görüşmeler de yer aldı. İsmi açıklanmayan çalışan, Epstein’in bir keresinde kendisinden Royal Palm Beach Lisesi'nde okuyan bir öğrencinin okul gösterisini kutlamak için çiçek almasını ve öğrenciye teslim etmesini istediğini belirtti.

Çalışan ayrıca, evdeki görevlerinin arasında, Epstein’in yatağının yanındaki masanın üzerine çıkıp, 100 dolarlık banknotlarla Epstein’i yellemek, Epstein’in yatağının arasına silah yerleştirmek ve Epstein’in kızlarla masajlarından sonra kirli kondomları alıp odayı temizlemek gibi işlerin yer aldığını anlattı.

Ancak soruşturma konusunda işler beklendiği gibi gitmedi. Dönemin Miami Savcısı Alexander Acosta, Epstein’e federal kovuşturma yapılmaması yönünde bir anlaşma imzaladı. Böylece Epstein, mahkemede 18 yaşından küçük birinden fuhuş talep etme suçunu kabul etti ve 18 ay hapis cezası aldı. Acosta daha sonra, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Çalışma Bakanı olarak görev aldı.

Kaynak: CNN International, The Guardian, PBS, BBC, AA