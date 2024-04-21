Patlama sesleri bu kez Irak’tan geldi: Haşdi Şabi’yi kim vurdu

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Önceki gece Bağdat’ın güneyindeki Babil şehrinde bulunan, Tahran’a yakın Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi’ye ait Kalsu askeri üssüne saldırı düzenlendi.

Olay sonrası bir kişinin öldüğü sekiz kişinin yaralandığı belirtilirken Haşdi Şabi, saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu. İran destekli milislere yakın kaynaklar, ABD veya İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktarsa da ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) iddiaları yalanladı.

İSRAİL ‘BİZ DEĞİLİZ’ DEDİ

Bir diğer yalanlama da İsrail’den geldi. CNN’in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Haşdi Şabi’yi hedef alan saldırının arkasındaki aktör ABD’nin yanı sıra İsrail de değil. Terör örgütü DEAŞ’ın da bölgede böyle bir saldırıyı yapabilecek kapasitesi olmadığı düşünüldüğünde İran destekli grubu kimin hedef aldığı belirsizliğini korudu.