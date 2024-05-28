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Paşinyan’a karşı papaz ayaklanması! 300'e yakın gözaltı

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#Paşinyan#Papaz#Ermenistan
Paşinyan’a karşı papaz ayaklanması 300e yakın gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Kababağ’ı Azerbaycan’a bırakmak zorunda kalan, son olarak geçen dört köyün daha teslim edilmesini sağlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Erivan ve ülkenin diğer şehirlerinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

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Paşinyan’ın istifa etmesi için can atan muhalifler, protesto hareketinin başına yeni Başbakan sıfatıyla piskopos Bagrat Galstanyan’ı koyarak Erivan’da protesto yürüyüş düzenledi. Paşinyan karşıtı gösterilerde 273 kişi gözaltına alındı.

BAŞPİSKOPOS GÖZALTINDA

Galstanyan’ın başını çektiği dünkü “Paşinyan istifa” protestoları “Vatan adına” siyasi hareketi liderliğinde “Surb Anna” kilisesinden şehir meydanı istikametinde yürüyüşle başladı. Cumhuriyet meydanında ulaşan kalabalığın karşısına çıkan Galstanyan, “Protestomuzdan sonra Paşinyan’ın evine gideceğim. Onu bulduğumda istifasını kabul ettiğimi kendisine söyleyeceğim” dedi. Tutuklananlar arasında liderleri Galstanyan da vardı.

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#Paşinyan#Papaz#Ermenistan

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