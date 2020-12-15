Paşinyan yan çiziyor

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere operasyon başlatan Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ’da Azerbaycan kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgelerin statüsünü sorgulamakla kalmayıp, Ermenistan ile Azerbaycan devlet sınırının da yeniden çizilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Erivan’ın ‘yan çizme’ anlamına gelen açıklamaları, hafta sonu acil toplanan Güvenlik Konseyi sonrasında duyuruldu.

ERİVAN SINIRI TARTIŞIYOR

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesiyle ilgili açıklama yapan Paşinyan, “Üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşması imzalanırken güney bölgelerde yer alan Kubatlı ile Zengilan rayonlarının (idari bölge) tamamen iade edilmesinden söz edilmiyor. Bu iki rayon topraklarının Azerbaycan kuvvetlerinin ilerledikleri yere kadar geri verilmesi söz konusu. Rusya ile bu hususta görüşmeler yapıyoruz. Savunma Bakanımız Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kubatlı ve Zengilan’ın Ermenistan sınırına yakın kesimlerin kime kalması gerektiğini görüşüyor. Birkaç çözüm planı üzerinde duruluyor” ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca, Hadrut bölgesinde çıkan çatışmalarla ilgili Azerbaycan’ı suçlayarak, “Karabağ’ın Hadrut bölgesinde Azerbaycan yeni topraklar işgal etmek için saldırıya geçmiştir. Rus barış gücünü de yok sayıyorlar” iddiasında bulundu.

GİZLi MİLİSLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Hadrut bölgesinde 11-13 Aralık tarihlerinde çatışmalara yol açan krizin çıkış nedenini şöyle açıkladı: “Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesi tamamen bizim kuvvetlerin denetiminde. Ancak savaş esnasında bölgedeki ormanlık araziye gizlenmiş Ermeni militanları şimdi birkaç yerleşim biriminde ortaya çıkarak buraların sahibi gibi davranmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Güvenlik Bakanlığı bölgede terör karşıtı operasyon düzenlemek zorunda kalmıştır. Kuşatma altındaki bu Ermeni çetelerine zamanında Rusya barış gücü himayesinde çekilme şansı tanımıştık.”

TUTSAK TAKASI BAŞLADI

Bu arada iki ülke arasındaki gergin atmosfere rağmen, dün akşam saatlerinde karşılıklı olarak rehin ve tutsakların değişimi süreci başlatıldı. Kızılhaç tarafından yürütülen ve sahadaki Rus birliklerinin gözetlediği süreç kapsamında taraflar, ellerindeki tüm tutsakların değişimini gerçekleştirecek.

ALİYEV UYARMIŞTI

10 Kasım tarihli anlaşmanın maddeleri net bir dille 28 yıldan beri işgal altında tutulan Azerbaycan’a ait 7 rayonun kayıtsız şartsız Azerbaycan’a geri teslim edilmesini öngörüyor. Erivan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Sovyet dönemi sınır hattını da sorguluyor. Sınır çizgisinin ‘Google haritalar’ ve GPS koordinatlarına göre değil, sınırdaki Ermeni yerleşimleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesini talep ediyor. Ermenistan’ın yaratmaya başladığı tüm bu pürüzlerden ötürü Bakü ve Rusya’daki askeri gözlemciler, “Bu gidişle savaş yeniden alevlenebilir” demeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Aralık Zafer Töreni’nde Erivan’ı uyararak, “Ermenistan rövanş düşüncesiyle hareket ederse bu defa durmayız, hepsini mahvederiz” demişti.