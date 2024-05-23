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Paşinyan: Tarihi Ermenistan hayaline son vermeliyiz

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#Ermenistan#Paşinyan#Azerbaycan
Paşinyan: Tarihi Ermenistan hayaline son vermeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

Ermenistan Ulusal Meclisi’nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yönetim alanında çok büyük anlayış sorunları yaşadıklarını, bu sorunların uygun zamanda ve uygun şekilde halledilemediğini kaydederek problemlerin çözümü için çaba harcadıklarını söyledi.

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Ermenistan’ın artık “tarihi Ermenistan” arayışından vazgeçmesi gerektiğini, Ermenistan’ın halihazırda Ermenilerin yaşadığı 29 bin 743 kilometrekare topraktan oluştuğunu söyleyen Paşinyan, gerçekçi bir Ermenistan vizyonunun gerekli olduğunu vurgulayarak, Ermenistan’ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin “kaybedilmiş Ermenistan arayışı” olduğunu söyledi.

Paşinyan iktidarı eleştirenlere yönelik özetle şunları söyledi: “Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Vatan içinde vatan arıyoruz. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti’nin sevgili vatandaşları. Erivan’ın ortasında bir kafede oturup Kars hayali kurmak istiyorlar. Ama Erivan’ı kaybedecekler. Kapan’da otururken, Zangelan hayali kuruyorlar ama gerçek Ermenistan’ı, gerçek Kapan’ı kaybedecekler. Tarihi Ermenistan arayışından vazgeçmeliyiz.”

 

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#Ermenistan#Paşinyan#Azerbaycan

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