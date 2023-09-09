Paşinyan Rusya’ya rest çekti... Erivan ve Moskova’nın arası açık

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2020 yılında yaşanan 44 günlük ikinci Karabağ savaşındaki yenilgisini hazmedemeyen Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı yenilgiden sorumlu tuttuğu Rusya ile müttefiklik ilişkilerini koparmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olma önerisini parlamentoda oylayacak olan Ermenistan, “Rus NATO’su” olarak bilinen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki daimi temsilcisini geri çekerken, son olarak Amerikan ve Ermeni askerlerinin ortak tatbikat düzenleyeceği açıklandı.

UCM’YE TARAF OLABİLİR

Ermenistan, Rusya’ya olan kızgınlığını somut adımlar atarak hayata geçirmeye başladı. Ermenistan’ın 1999 yılında imzaladığı “Roma Statüsü” adlı uluslararası hukukun üstünlüğü senedi anlaşması 1 Eylül’de Ermenistan parlamentosuna sunuldu. Anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasıyla Lahey merkezli UCM kararları Ermenistan’da geçerli olacak. UCM’nin geçen mart ayında Ukrayna’dan binlerce çocuğun Rusya’ya kaçırıldığı suçlamasıyla Rusya lideri Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmış olması nedeniyle, Ermenistan’ın UCM’ye taraf olması, Putin’in Erivan’a olası ziyaretinde tutuklanabileceği anlamına geliyor.

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TEMSİLCİSİNİ ÇEKTİ

Ermenistan, dört gün önce 2002 yılında Moskova eksenli kurulan ve Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın bulunduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü daimi temsilcisi Viktor Biyagov’u Paşinyan’ın talimatıyla geri çektiğini ilan etti. Böylece Rusya ile Ermenistan arasında askeri koordinasyon kanalı kesilmiş oldu.

Nikol Paşinyan - Vladimir Putin

ABD İLE TATBİKAT

Erivan yönetimi iki gün ise ABD ile Ermenistan topraklarında ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre “Eagle Partner” isimli tatbikat Ermenistan’daki “Zar” üssünde 11-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tatbikatın amacı müşterek kuvvetlerle barış gücü oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması olarak gösterildi.

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‘DİKKATLE İZLİYORUZ’

Ermenistan’ın kritik adımlarına ilişkin Rusya’dan tepki açıklamaları geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ermenistan’da olup bitenleri büyük tedirginlikle izliyoruz. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” derken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Erivan’ın restleşme adımlarını “Ukalalık sınırındaki davranışlar” diye tanımladı. Zaharova, “Ermenistan yönetiminden kararlarıyla ilgili izahat bekliyoruz. Bu tutum Karabağ bölgesinde yaşayan insanların işini kolaylaştırmıyor, aksine durumu daha da çıkmaza sürüklüyor” dedi.

İLK İNSANİ YARDIM

- Ermenistan ile Rusya arasında ilişkilerin gergin bir döneme girdiği sırada, Ermenistan’dan Ukrayna’ya yeni bir hamle geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, dün savaşın başlamasından bu yana Kiev’e ilk defa ziyaret gerçekleştirerek “First Lady’ler” toplantısına katıldı. Hakobyan, Kiev’i ziyaret etmekle kalmayıp Ukrayna’daki öğrencilere insani yardım olarak bilgisayar ve tablet yardımı getirdi. Ermenistan’ın attığı bu adıma Rusya kızgın cevap verdi. Rusya Federasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan’ı uyarıyoruz, zamanında Gürcistan ve ardından Ukrayna’nın yaptığı hataları Ermenistan da tekrarlanmasın” denildi.