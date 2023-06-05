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‘Pasifik NATO’su çatışma getirir’

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#Washington#Çin#Asya
‘Pasifik NATO’su çatışma getirir’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur’da gerçekleştirilen Shangri-La Güvenlik Zirvesi’nde, Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifakların kurulmasına karşı uyarıda bulunarak bu tür ittifakların bölgeyi “çatışma girdabına sürükleyeceği”ni söyledi.

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Washington’ı eleştiren Çinli bakan, “Asya-Pasifik bölgesinde bir soğuk savaş zihniyetinin yeniden diriltilmeye çalışıldığını” belirterek, Pekin’in çatışma yerine diğer ülkelerle diyalog aradığını savundu.

AUSTIN DE PEKİN’İ ELEŞTİRDİ

Li’nin sözleri, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’in Pekin’i hedef alan açıklamalarını izledi. Önceki gün ABD Savunma Bakanı, aynı zirvede yaptığı konuşmada “Pekin’in ABD’nin müttefiklerine zorbalık yapmasına katlanmayacaklarını” söyledi, ABD’nin Tayvan adasındaki statükoyu korumaya kararlı olduğunu vurguladı. Bu arada Çinli mevkidaşı General Li Shangfu ile Singapur’da görüşme talebinde bulunan Austin’in talebi Çinli yetkililer tarafından reddedildi.

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#Washington#Çin#Asya

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