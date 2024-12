Paris'te kritik görüşme: Trump ve Zelenski bir araya geldi

Fransa’nın başkenti Paris’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi.

5 yıl önce yanmasının ardından restorasyonu tamamlanan Tarihi Notr Dame Katedrali'nin açılışı için bir araya gelen gelen Trump ve Zelenski, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusunda görüştü.

Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Zelenski, Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gösterdiği “güçlü kararlılığa” minnettar olduğunu söyledi.

Zelenski, “Başkan Macron'a bu organizasyonu gerçekleştirdiği için ve Başkan Trump'a da bu savaşı adil bir şekilde sona erdirme konusundaki güçlü kararlılığı için şükranlarımı yineliyorum. Amerika'nın başkalarının başaramadığı olağanüstü şeyleri başarma kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz" dedi.

Seçim kampanyası sırasında göreve geldikten sonra 24 saat içinde savaşı sona erdireceğini söyleyen Trump, görüşmenin ardından Zelenski'nin “Moskova ile anlaşma yapmaya ve savaşı durdurmaya” hazır olduğunu ifade etti.

"Derhal ateşkes" çağrısında bulunan Trump'a yanıt veren Zelenski, savaşın “sadece bir kağıt parçası ve birkaç imza ile sona erdirilemeyeceği” uyarısında bulundu. Zelenski, yapılacak bir anlaşma ile Rusya'nın güçlerini yeniden toplamak ve yeni bir işgal başlatmak için zaman kazanacağına işaret etti. Ukrayna'nın güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyacı olacağını söyleyen Zelenski, “İşgale göz yummak bir seçenek değildir” dedi.

NATO'YA KABUL EDİLMESİ HALİNDE...

Zelenski, Rusya'nın sadece geçtiğimiz hafta içinde 500 kanatlı bomba, 400 İHA, 20 füze ile vurduğunu açıkladı. Zelenski, Şubat 2022'den bu yana 43 bin Ukrayna askerinin öldüğünü belirtti.

Savaşın başından beri NATO'ya girme çabaları süren Zelenski, Trump'ın toprak karşılığında askeri yardıma devam edeceği iddialarına net bir cevap verdi. Moskova'ya resmen toprak vermeyi reddeden Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi halinde topraklarını zorla geri alma girişimlerinden vazgeçebileceğini söyledi.

KENDİ UZUN MENZİLLİ SİLAHLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN YARIŞA DAHİL OLDU

Ukrayna, Rusya içinde kullandığı ABD'den ve İngiltere'den tedarik edilen ATACMS ve Storm Shadow füzelerinin benzerlerini kendisi imal etmek amacıyla silahlanma yarışına dahil oldu.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Ukraynalı yetkililer önümüzdeki yıl Batı'nın askeri yardımlarında ciddi kesintiler yapılmasına hazırlanırken, özellikle Batılı hükümetler tarafından tedarik edilenlerin yerine Rus topraklarının derinliklerine saldırabilecek silah sistemleri için kendi silah üretimlerini artırma arayışına girdi.

Habere göre Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın yerli savunma üretiminin merkezinde, Rusya-Ukrayna sınırından yüzlerce km ötedeki hedefleri vurabilecek uzun menzilli İHA programının bulunduğunu söyledi.

ZAPORİJYA'DA BM EKİBİNİN ARACI VURULDU

Öte yandan Zelenski, ülkesinin yeni silah geliştirmelerini tanıttı. Ancak Zelenski, Ukrayna'nın savunmasının Rus saldırılarından korunmak için yeterli ekipmana sahip olmadığını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi için Batı'ya çağrıda bulunan Zelenski, “Ülkemizi Rus füzelerinden korumak için yeterli sistemimiz yok. Ancak ortaklarımız bu sistemlere sahip. Tekrar tekrar söylüyoruz, hava savunma sistemleri hayat kurtarmalı, depolarda tozlanmamalı" dedi.

Zelenski'nin çağrısı, Rusya'nın kısmen kontrolü altındaki güney bölgelerinde saldırılarını arttırdığı sırada geldi. Rusya, Ukrayna'nın Zaporizhia kentine İHA saldırısı düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Zaporijya'daki bir sağlık kliniği ve bir ofis binasının yerle bir olduğu saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakanlık, “Beş kadar kişi enkaz altında kalmış olabilir. Polis, kurtarma ekipleri, gönüllüler ve ilgili şehir hizmetleri olay yerinde çalışmaya devam ediyor” dedi.

Rusya'nın saldırısında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (UAEA) ait bir araç hasar aldı.

On a road in the Zaporizhzhia region— the region where Russia continues to hold a nuclear power plant hostage — a Russian FPV drone attacked an @iaeaorg convoy tasked with ensuring nuclear safety worldwide. The strike targeted one of the convoy’s vehicles. Fortunately, there were… pic.twitter.com/LcMvbn7vgj