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Papua Yeni Gine’de heyelan faciası: En az 300 kişi toprak altında

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#Papua Yeni Gine#Heyelan#Enga
Papua Yeni Gine’de heyelan faciası: En az 300 kişi toprak altında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Güneybatı Pasifik’te bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine’nin Enga eyaletinde dağlık alanda yaşanan toprak kaymasında yüzlerce ev çamur ve moloz yığınının altında kaldı.

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Yetkililer 300’den fazla kişinin toprak altında olduğunu tahmin ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün bölge direktörü Serhan Aktoprak, bölgede 3 bin kadar kişinin yaşadığını belirterek “Birçok ev, molozun altında kalmış durumda. Toprak hâlâ kaymaya devam ediyor, bu da arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor” dedi. Koakalam köyünde cuma sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşanan felaketin insanları uykuda yakaladığı gibi, köyün canlı hayvan stoğu ve temiz su kaynaklarına da büyük zarar verdiği belirtildi.

 

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#Papua Yeni Gine#Heyelan#Enga

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