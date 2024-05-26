Papua Yeni Gine’de heyelan faciası: En az 300 kişi toprak altında

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Yetkililer 300’den fazla kişinin toprak altında olduğunu tahmin ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün bölge direktörü Serhan Aktoprak, bölgede 3 bin kadar kişinin yaşadığını belirterek “Birçok ev, molozun altında kalmış durumda. Toprak hâlâ kaymaya devam ediyor, bu da arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor” dedi. Koakalam köyünde cuma sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşanan felaketin insanları uykuda yakaladığı gibi, köyün canlı hayvan stoğu ve temiz su kaynaklarına da büyük zarar verdiği belirtildi.