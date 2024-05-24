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Papua Yeni Gine güne korkunç haberle başladı! 100'den fazla insan toprak altında kaldı...

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#Papua Yeni Gine#Toprak Kayması#Dünya
Papua Yeni Gine güne korkunç haberle başladı 100den fazla insan toprak altında kaldı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 11:04

Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Olay yerine kurtarma ekipleri gönderilse de bazı yolların kapanması nedeniyle bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor.

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Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde yerel saatle 03.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre 100’den fazla kişinin öldüğü tahmin edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, yerel halkın da evlerinde mahsur kalan insanların çıkarılması için çalıştığı belirtildi. Bazı yolların kapanması nedeniyle bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın detaylarının henüz netleşmediğini ancak ilgili yetkililerin müdahale etmek için özenle çalıştığını söyledi.

Marape, "Afet yetkililerini, savunma kuvvetlerini Enga'daki eyalet ve bölge yetkilileriyle görüşmek, ayrıca yardım çalışmalarına, cansız bedenlerin çıkarılmasına ve altyapının yeniden inşasına başlamak üzere bölgeye gönderiyoruz" dedi.

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#Papua Yeni Gine#Toprak Kayması#Dünya

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