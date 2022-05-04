Papa, Putin’e gitmek istiyor

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İtalya’daki Corriere Della Sera gazetesine konuşan Papa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’ta, Rusya’nın Vatikan Büyükelçisi’ne giderek savaşı durdurma çağrısı yaptığını ve “Lütfen durun” dediğini söyledi. Françesko, “Savaşın 20’nci gününde Kardinal Parolin ile Rusya’ya bir mesaj göndererek Moskova’ya gitmek için uygun olduğumu ilettim. Elbette ki Kremlin’in liderinin buna onay vermesi gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık” diye konuştu. Ukrayna’daki savaşı 1994’te gerçekleşen Ruanda soykırımına benzeten Papa, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidip gitmeyeceği sorusuna ise“Önce Moskova’ya gitmeliyim, önce Putin’le görüşmeliyim” yanıtını verdi. Papa ayrıca, 21 Nisan’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, Orban’ın kendisine “Rusya’nın bir planı var, her şey 9 Mayıs’ta sona erecek” dediğini aktardı.