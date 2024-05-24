Papa onay verdi: 15 yaşında ölen Carlo Acutis, ‘internet azizi’ olacak

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Carlo Acutis’in iki mucize gerçekleştirdiğine hükmetti. Roma Katolik Kilisesi, aziz ilanı için 2 mucize gerçekleştirmiş olma şartı arıyor.

Lösemi nedeniyle 2006’da hayatını kaybeden Acutis’in ölümünden sonra iki hastayı iyileştirdiği gerekçesiyle mucize şartlarını yerine getirdiğine karar verildi.

Bu ‘mucizelerden’ ilki, 2013’te Brezilya’da doğuştan ağır pankreas hastası bir çocuğun, kilisedeki ayin sırasında Acutis’e ait bir kıyafete dokunması ve ardından iyileşmesine dayanıyor. Kilise bu vakayı 2020’de mucize kabul etmişti.

Papa Francesco tarafından dün onay verilen 2. mucize de yine bir iyileşme vakası. Vatikan’a göre, 2022’de İtalya’da bisikletiyle kaza yaparak ağır bir kafa travması geçiren Kosta Rikalı bir üniversite öğrencisinin iyileşmesinde Acutis’in etkisi oldu. Valeria Valverde isimli öğrencinin annesi, kızının iyileşmesi için Acutis’in Assisi kentindeki mezarında dua ettiğini ve aynı gün kızının kendiliğinden nefes almaya ve ertesi gün de hareket edip kısmen konuşmaya başladığını aktardı.

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İkinci mucizeye de Vatikan’dan onay gelmesinin ardından Carlo Acutis’in resmen aziz haline gelmesi için bir tören düzenlemesi bekleniyor.

İLK MİLLLENNİAL AZİZ

Henüz tarihi açıklanmayan bu tören sonrası Acutis, ‘ilk millennial’ (1980’lerin başından 1990’ların sonuna kadar olan dönemde doğmuş kuşak) aziz olacak.

Acutis’in aziz ilan edilmesi, gençlere örnek teşkil edeceği gerekçesiyle destek görüyordu.

İtalyan anne-babanın çocuğu olarak 1991’de İngiltere’de dünyaya gelen Carlo Acutis, çocukken İtalya’nın Milano kentine taşınmıştı.

Ailenin anlatımına göre küçük yaşlardan dine ilgi duyan ve düzenli olarak kilisede ayinlere katılan, ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinde bulunan Acutis, ölümünden aylar önce kendi kendine öğrendiği dijital bilgilerle bir internet sitesi kurarak ‘dini mucizelerin’ kaydını tutmaya başlamıştı.

Ailesi, çocuklarının ölümü sonrası dünyanın her yerinden mucize haberleri almaya başladıklarını söylemişti.

Anne Antonia Salzano, dünkü karar sonrası “çok duygulandıklarını” söyledi ve “Genellikle insanlar aziz ilan edildiğinde ebeveynleri çoktan ölmüş oluyor. Bizse bu sevinci, dünya çapında her gün Carlo'ya dua eden, onun mucizelerini anlatan herkesle paylaşıyoruz” dedi.

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Carlo Acutis’in Assisi Santa Maria Maggiore Kilisesi’nindeki naaşı, cam bir bölmeninin ardında görülebiliyor ve her yıl binlerce kişi tarafından dua amacıyla ziyaret ediliyor.