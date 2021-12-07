Pandemiye rağmen silah satısı arttı

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KÜRESEL savunma sanayisi ile ilgili yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre, 2020 yılında dünya ekonomisi pandemi nedeniyle küçülürken, küresel silah satışları ise arttı.

SİLAH PAZARINDA ABD HÂKİMİYETİ

Rapora göre, dünyanın en büyük 100 silah üreticisi şirketi, bir önceki yıla göre yüzde 1.3’lük artışla toplam 531 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Bu 2015 yılına göre yüzde 17’lik bir artış anlamına geliyor. Devletlerin askeri malzeme, teçhizat ve hizmet talebinin sürmesi bu satışlardaki artışta etkili oldu.

Listenin ilk beş sırasında ABD silah şirketleri yer aldı. F-35 savaş uçaklarının da üreticisi Lockheed Martin, 58.2 milyar dolarlık satışıyla bir numara oldu. Listede sırasıyla Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman ve General Dynamics şirketleri yer aldı.

ÇİN SATIŞTA İKİ NUMARA

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En büyük 100 silah üreticisi listesine ABD’den 41 şirket girdi. Bu şirketler toplamda yüzde 1.9 artışla toplam 285 milyar dolarlık silah sattı. Top 100 listesinde yer alan şirketlerin satışı dikkate alındığında bu gelir, toplam pazarın yüzde 54’üne tekabül ediyor.

En çok silah satan ülkeler sıralamasında yüzde 13 ile ikinci sırada Çin, üçüncü sırada ise yüzde 7.1 ile İngiltere yer aldı. Listede yer alan 5 Çin şirketi, toplamda 66.8 milyar dolarlık ciro yaptı. Araştırmaya katkı sunan isimlerden Nan Tian’a göre Çin silah sanayisi, dünya çapında askeri teknoloji alanında en modern üreticiler arasında sayılıyor.

RUSYA ÜÇ YILDIR GERİLİYOR

Rus silah sanayisi ise son üç yıldır satışlarda gerileme yaşıyor. 2019 listesinde 9 Rus şirketi toplamda 26.4 milyar dolarlık satış yapmıştı, 2021’de ise bu rakam yüzde 6.5’lik bir gerilemeyle 24.4 milyar dolar oldu.

Söz konusu listede yer alan 26 Avrupa firması, SIPRI verilerine göre 2020’de 109 milyar dolarlık satış yaptı. Bu da dünya silah ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.

Satışları gerileyen bir diğer ülke ise Fransa oldu. Fransa’nın silah satışlarında yüzde 7.7’lik bir azalma oldu.

ASELSAN, LİSTEDE 51’İNCİ SIRAYA ÇIKTI

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DÜNYANIN en büyük silah üretici şirketleri listesinde bu yıl Türkiye’den bir şirket yer aldı. Aselsan, listede 51’nci sıraya yükseldi. 2020’de 2.2 milyar dolarlık satış yapan Aselsan, bir yıl önceye göre satışlarını yüzde 12 arttırdı. 2019 listesinde 53’üncü sırada yer alan şirket, listede iki basamak yükselmiş oldu.