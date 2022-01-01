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Pandemi üçüncü yıla rekor vaka ile girdi

#Koronavirüs#Pandemi#Dünya
Pandemi üçüncü yıla rekor vaka ile girdi

Koronavirüs salgını altında üçüncü yıla girilirken, vaka artışı rekor seviyeye tırmandı. Omikron varyantı 2020’deki önlemleri yeni yıla taşıdı.

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DÜNYA yeni yıla rekor sayıda korona vakaları ile girdi. Pandemi gölgesinde üçüncü yıl başlarken salgının yeni adı artık Omikron. ABD’de sadece son 24 saatteki yeni teşhisler yarım milyonu aştı ve 580 bin oldu. Bu henüz aşının bulunmadığı önceki kışa göre 2 kattan fazla artışa karşılık geliyor. Columbia Üniversitesi araştırmacıları 9 Ocak ile başlayan haftada toplam 5 milyon vaka ile zirvenin görüleceğini tahmin ediyorlar. Nüfusun yüzde 62’sinin aşılandığı ülkede ölümler ise vakalardaki dramatik artışı izlemiyor.

YILIN SON GÜNÜ SEFER İPTALLERİ

Omikron varyantı bir önceki baskın mutasyon olan Delta’ya göre daha hafif semptomlara neden olurken geçen iki haftada ölümler yüzde 5 azaldı ve günlük ortalama 1221 oldu. Öte yandan havacılık personeli arasında artan korona vakaları uçuşları etkilemeye devam ediyor. Personelin karantinada olması nedeniyle yılın son günü ABD’de 1300’den fazla sefer iptal edildi. Noel hafta sonunda küresel çapta 8 binden fazla uçuş yapılamamıştı.

ÖNCEKİ YILDAN SERT ÖNLEMLER

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Günlük vaka artışının 5 bin ile pandemi zirvesine çıktığı Güney Kore’de vatandaşlar yeni yıla bir önceki seneden bile sert önlemler altında girdiler. İşletmeler akşam 9’da mecburi olarak kepenk indirirken toplanmalar dört kişi ile sınırlı kaldı.

FRANSA’DA MASKE ZORUNLU

Fransa yılın son günü, Omikron’un ülkede baskın varyant olduğunu ilan etti. Tüm vakaların yüzde 62’sini Omikron oluştururken başkent Paris’te maske yasağı geri geldi. Vaka sayısının günlük 200 bini aştığı ülkede 11 yaş ve üzerindekiler artık açık alanlarda da maske takmak zorundalar.

GÜNEY AFRİKA EN KÖTÜYÜ AŞTI

Öte yandan Omikron’un ilk keşfedildiği yer olan Güney Afrika en kötüyü geride bırakmış görünüyor. Yeni enfeksiyonlar 25 Aralık ile biten haftada önceki yedi güne kıyasla yüzde 30 azaldı ve 90 bine geriledi. Güney Afrikalı yetkililer, vakalarda zirveyi hastaneye yatışlarda önemli bir artış olmadan atlattıklarını, bunun diğer ülkelere umut verdiğini söyledi.

İSRAİL 4’ÜNCÜ DOZA BAŞLADI

İSRAİL, aşılama kampanyalarının başlamasından tam bir yıl sonra koronavirüse karşı dördüncü dozu tavsiye eden ilk ülkelerden oldu. İsrail Sağlık Bakanlığı, vakaların 5 bini geçmesi üzerine bağışıklığı zayıf kişiler ile sağlık çalışanlarına dördüncü dozun uygulanmasına karar verdi. Güney Amerika ülkesi Şili, şubat ayında dördüncü dozun uygulamasına başlayacaklarını ilan ederken İngiltere ve Almanya da ek dozu değerlendiriyor.

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