Pandemi nedir
Pandemi, en basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.
Son olarak 2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamasında, Kovid-19 salgınını pandemi kategorisine aldıklarını bildirdi. “Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi” diyen Ghebreyesus “Bu nedenle Covid-19’u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz” şeklinde konuştu. Ghebreyesus, “Her ülke kamu sağlığını korumak ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az seviyede tutmak arasında hassas bir denge bulmalı” dedi.
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