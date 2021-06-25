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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti

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Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker hayatını kaybetti

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan’ın Sibi bölgesinde teröristlerin devriyedeki güvenlik kuvvetlerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "düşman istihbarat ajanslarının desteklediği unsurların korkakça eylemlerinin Belucistan’ın barış ve refahını sabote edemeyeceğine" dikkat çekildi.

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