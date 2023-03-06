Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Bolan şehrinde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü motosikletiyle polis aracına çarptığı kaydedildi.
Polis Mehmood Notezai, saldırıda Belucistan Polis Teşkilatı üyesi 9 polisin hayatını kaybettiğini, 9 polisin de yaralandığını bildirdi.
Kambri Köprüsü yakınlarında meydana gelen saldırıda yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.
Notezai, olay yerine bomba imha ekiplerinin geldiğini ve bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.