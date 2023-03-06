Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Saldırı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 11:14

Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı.

Haberin Devamı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Bolan şehrinde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü motosikletiyle polis aracına çarptığı kaydedildi.

Polis Mehmood Notezai, saldırıda Belucistan Polis Teşkilatı üyesi 9 polisin hayatını kaybettiğini, 9 polisin de yaralandığını bildirdi.

Kambri Köprüsü yakınlarında meydana gelen saldırıda yaralanan polisler hastaneye sevk edildi.

Notezai, olay yerine bomba imha ekiplerinin geldiğini ve bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Saldırı#Dünya