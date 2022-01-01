Pakistan'da yılbaşı kutlaması kanlı bitti: 1 ölü 17 yaralı

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Pakistan’nın Karaçi şehrindeki yeni yıl kutlamaları kanlı bitti. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik tedbirleri almaya çalıştığı etkinliklerde yapılan uyarılara rağmen hava ateş açıldı. Silah seslerinin tüm şehirde yankılandığı gecede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, havaya açılan rastgele ateşler sonucunda hastaneye sevk edilen 18 kişiden biri olan 11 yaşındaki Khwaja Ajmer’in tedavi esnasında hayatını kaybettiğini duyurdu.



Polis ekipleri, çok sayıda ihbar üzerine denetimlerini sıkılaştırarak, tutuklamalar yapacağını belirtti.