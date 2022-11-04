Pakistan’da İmran Han’a suikast girişimi

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28 Ekim’de erken seçim çağrısıyla Pakistan turuna başlayan İmran Han, dün Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştı. Burada Han’ın seçim konvoyunu hedef alan saldırganlar, Han’ın yanı sıra aralarında partiden üst düzey isimlerin de bulunduğu altı kişiyi yaraladı. Lahor kentindeki bir hastaneye kaldırılan Han’ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

MİTİNGDEKİLER YAKALADI

Han’ın yardımcılarından Rauf Hasan, AFP’ye yaptığı açıklamada saldırıyı bir ‘suikast girişimi’ olarak tanımladı. Mermilerin kalabalığın arasından geldiğini belirten Hasan “Bu, onu öldürmeye yönelik bir teşebbüstü” dedi. Yerel medyaya göre, miting katılımcıları, İmran Khan’a ateş eden bir saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Saldırıyı kınayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması için içişleri bakanlığına talimat verdi. Han başbakanlığındaki hükümet, parlamentoda 10 Nisan’da yapılan güven oylaması sonucunda düşmüştü. Pakistan Yüksek Seçim Kurulu, Han’a 5 yıl siyasi yasak getirmiş ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde adaylığını düşürmüştü.