Pakistan'da göçük faciası! Çok sayıda ölü var
Pakistan'da mermer madeni çöktü. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu göçük altında kalan 16 işçi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün, içerisinde 30 kadar işçi bulunan bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 16 madencinin cesetlerine ulaşıldı.
Ölü sayının artmasından endişe ediliyor.
Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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