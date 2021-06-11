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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 11.06.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Pakistan'da feci kaza! 23 ölü, 30'dan fazla yaralı var

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Pakistan'da feci kaza! 23 ölü, 30'dan fazla yaralı var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu en az 23 kişi öldü, 30’un üzerinde kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün keskin bir viraja aşırı hızlı girmesi nedeniyle devrildiğini belirtti.

Yetkililer, kazada en az 23 kişinin öldüğünü, 30’un üzerinde kişinin yaralandığını duyurdu.

Otobüsün kapasitesinin üstünde yolcu aldığı, aracın üstünde dahi yolcuların bulunduğu aktarıldı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Pakistanda feci kaza 23 ölü, 30dan fazla yaralı var

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