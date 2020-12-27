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Hürriyet
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Dünya
İHA/DHA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Pakistan'da bombalı araçlı saldırı!

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Pakistan'da bombalı araçlı saldırı!
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Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti 8 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Panjgur bölgesindeki bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Patlamanın, iki okulun futbol maçı için stadyuma gelenlerin ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, patlamayı üstelenen olmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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