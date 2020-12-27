Pakistan'da bombalı araçlı saldırı!
Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti 8 kişi ise yaralandı.
Pakistan'da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Panjgur bölgesindeki bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Patlamanın, iki okulun futbol maçı için stadyuma gelenlerin ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, patlamayı üstelenen olmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.
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