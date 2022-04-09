Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan Başbakanı Imran Khan görevinden alındı

#Imran Khan#Pakistan#Görevden Alma
Pakistan Başbakanı Imran Khan görevinden alındı

Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında İmran Khan hükümetinin güven oyu alamamasının ardından Başbakan Imran Khan görevinden alınarak, ülkede güven oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Haberin Devamı

Pakistan’ın Ulusal Meclis’inde Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapıldı. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Meclis Başkan Yardımcısı Qasim Suri, güven oylaması öncesinde görevlerinden istifa etti.

Meclis oturumu, Meclis Başkanı Asad Qasier'in görevinden istifa etmesinin ardından, Meclis Üyesi Ayaz Sadık tarafından yönetildi. Ayaz Sadık oylama sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "342 üyeli mecliste 174 üye hayır oy kullandı. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı Imran Khan ve hükümeti güven oylamasını kaybetti” dedi.

Pakistan Ulusal Meclis’inin 2018 yılında göreve gelen Başbakan Khan’ın görevden alınmasının ardından yeni bir başbakan ataması gerektiği ve meclis tarafından atanan kişinin Ekim 2023 tarihine kadar iktidarda kalacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Imran Khan#Pakistan#Görevden Alma

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith