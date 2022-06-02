Özel birinin özel dostu

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Premier Lig takımlarından Tottenham’ı çalıştırdığı günlerde dünyayı sarsan COVID-19 salgını doruk noktasına çıkmış ve İngiltere’de sokağa çıkma yasağı başlamıştı. O günlerde Londra’nın Cockfosters bölgesinde 12 senedir işlettiği Mayhill’s adlı restoranını kapatmak zorunda kalan Cennet Erensoy, camdan dışarı bakarken Mourinho’nun yardımcılarını görür.

Hemen dışarı çıkar, “Mourinho’yu çok seviyorum. Onun benim restoranıma gelmesini ve kendisine Türk yemeklerini tanıtmak istiyorum” sözleri bu dostluğun kapısını açar. Mourinho bir hafta sonra evine tavuk şiş, salata, hellim peyniri, humus, cacık ve en sevdiği tatlı olan sütlaç sipariş verdi. Siparişi bizzat kendi götüren Erensoy, böylece teknik adamla tanışıp evinde kahve sohbeti yaptı. Giderken de hediye olarak imzalı bir Tottenham forması aldı.



TANIDIKÇA KANKA OLDULAR



Dostlukları daha sık gidip gelmelerle hızla gelişti. Mourinho’nun hayatında hiç alkol almadığını belirten Erensoy, “Öncelikle bizim mutfağımızın lezzetini sevmese çok

sık gidip gelmezdi. İçki içmediği için sohbetlerimizde meyve suyu veya kahve içeriz. Restorana geldiğinde rahat yemek yemek istediği için benim odama çıkar, orada dilediği gibi yemeğini yer. Müzik istemez, yemeğine konsantre olur. Levrek, somon, karides, kömürde kızarmış tavuk ve şiş seviyor. Ama bir numarası sütlaç” dedi.

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Takımın Mourinho için düzenlediği doğum günü partisine özel olarak davet edilen Erensoy, üzerinde ünlü teknik adamın fotoğrafı ve “Special One” (Özel Biri) yazan özel bir pasta yaparak kutlamaya katılmış. Mourinho’nun ‘Brother’ (Kardeş) diye çağırdığı Cennet Erensoy ünlü teknik adamı Hürriyet’e şöyle anlattı: “Çok iyi ve mütevazı bir insan. Oysa dışarıdan sinirli gözüküyor. Ben de öyle sanıyordum ama tanıyınca gerçek yüzünü gördüm. Kendisi Roma’ya gitti ama beni unutmadı. Bana hediye yolluyor, Roma maçlarına davet ediyor. En son Konferans Ligi finali için uçak ve maç bileti yolladı. Ayağım uğurlu geldi ve kupayı kazandılar. O gece birlikte şampiyonluğu kutladık.”

Erensoy, Mourinho’nun doğum günü partisi için özel pasta yapmış.

‘TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR’

Erensoy, Mourinho ile aralarında geçen şampiyonluk muhabbetini anlattı: “Bana ‘Türkiye’de hangi takım şampiyon olur?’ diye sordu. Ben Fenerbahçeli olduğum için ‘Fenerbahçe’ dedim. Bana yanıldığımı söyledi ve ‘Trabzonspor’la iki maç oynadık. Çok iyi bir takım ve şampiyon olacaktır’ dedi. O an güldüm ama tahmini doğru çıktı. Futbol zekâsına bir kez daha hayran oldum.”

FAVORİSİ SÜTLAÇ

Cennet Erensoy, sık sık restoranına gelen Portekizli teknik adamın levrek, somon, karides, kömürde kızarmış tavuk ve şiş sevdiğini ama bir numarasının sütlaç olduğunu söylüyor.

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ÜNLÜ İSİMLER MÜDAVİMİ

Cennet Erensoy’un 12 sene önce açtığı Türk ve Akdeniz mutfağı restoranı Mayhill’s’in futbol dünyasından pek çok müşterisi var. Restoranın müdavimleri arasında, Gareth Bale, Çağlar Söyüncü, Ivan Perisic, Mauricio Pochettino, Martin Odegaard, Lucas Moura ve Emile Smith Rowe gibi yeşil sahaların ünlü isimleri bulunuyor.