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Oxford’lu uzman: Aşı sonbaharda olabilir
İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Gilbert, COVID-19 hastalığına karşı aşının sonbahara hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyledi. Buna göre üniversitenin geliştirdiği koronavirüs aşısı, iki hafta içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.
Gilbert, aşı projesinin fonlanmasıyla ilgili İngiliz hükümeti ile temaslarda bulunduklarını söyleyerek, her şeyin yolunda gitmesi halinde başarılı neticenin sonbaharda mümkün olduğunu kaydetti. İngiliz basını, Sarah Gilbert’in dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında yer aldığını vurguladı.
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