MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOxford’lu uzman: Aşı sonbaharda olabilir
GeriDünya Oxford’lu uzman: Aşı sonbaharda olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Oxford’lu uzman: Aşı sonbaharda olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oxford’lu uzman: Aşı sonbaharda olabilir
Abone Olgoogle-news

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Gilbert, COVID-19 hastalığına karşı aşının sonbahara hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyledi. Buna göre üniversitenin geliştirdiği koronavirüs aşısı, iki hafta içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.

Gilbert, aşı projesinin fonlanmasıyla ilgili İngiliz hükümeti ile temaslarda bulunduklarını söyleyerek, her şeyin yolunda gitmesi halinde başarılı neticenin sonbaharda mümkün olduğunu kaydetti. İngiliz basını, Sarah Gilbert’in dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında yer aldığını vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle