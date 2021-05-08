Oxford Üniversitesi'nden yeni koronavirüs deneyi: İyileşenlere bir daha Kovid-19 bulaştıracaklar!

Oxford Üniversitesi, daha önce koronavirüs geçirmiş kişileri içeren insanlı klinik deney için araştırma etiği onayı aldıklarını duyurdu. Buna göre, koronavirüs geçiren kişiler, ikinci defa virüse maruz bırakılacak ve vücudun bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler ölçülecek.



Oxford Üniversitesi, koronavirüs geçirmiş kişilerin ikinci defa virüse yakalanmaları halinde bağışıklık sistemlerinin vereceği tepkiyi ölçmek için insanlı klinik deney etik onayı aldıklarını açıkladı. Profesör Helen McShane, "Bu çalışmanın amacı, ne tür bir bağışıklık tepkisinin yeniden enfeksiyonu önlediğini belirlemektir" dedi. Klinik deneye katılacak kişilerin gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor.



Oxford ekibi, bu klinik deneyle, T hücreleri ve antikorlar dahil olmak üzere katılımcıların bağışıklık tepkisinin çeşitli bileşenlerinin seviyelerini ölçecek ve ardından katılımcıların virüse maruz kaldıklarında yeniden enfekte olup olmadıklarını takip edecek.

Katılımcıların sağlıklı, düşük risk altında, 18 ile 30 yaşları arasında ve deneye katılmadan en az üç ay önce koronavirüs geçirmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin pozitif bir Kovid PCR testi yaptırmış olmalarının yanı sıra, koronavirüse karşı antikorlara da sahip olmaları gerektiği ifade edildi.

Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deneyde gönüllülerin hepsine virüs bulaştırılacak. Böylelikle sadece güçlü bağışıklık tepkisi geliştiren kişiler yeniden enfekte olmayacak. Araştırmacılar böylelikle hangi seviyedeki bağışıklık tepkisinin insanları korumaya yettiğini anlamaya çalışacak.

Bu aynı zamanda en iyi bağışıklık tepkisi yaratacak aşıların binlerce kişilik deneyler gerektirmeden hızlıca üretilmesi ve lisanslanmasına da yardımcı olacak.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim olan Prof. Dr. Helen McShane deneyi şöyle anlatıyor: "Eğer bir kişinin tekrar enfekte olmasını kesin olarak önleyecek antikor oranını tam olarak tespit edebilirsek bu en etkili aşıları geliştirebilmemiz için çok çabuk hareket etmemizi sağlayacak."

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