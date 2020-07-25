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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Oruç Reis krizinde yumuşama sinyalleri

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Oruç Reis krizinde yumuşama sinyalleri
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Atina’dan Türkiye’nin Oruç Reis araştırma gemisi için Navtex ilan etmesiyle yükselen tansiyonun düşmeye başladığı sinyalleri geldi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Oruç Reis’ sismik araştırmalar gemisi nedeniyle Ege’de hazırlılık durumu devam ederken, Atina’da gerginliğin azaldığı sinyalleri görüldü.

'TATİLE GİDEBİLİRSİNİZ'

Başbakan Kiriakos Miçotakis, gazetecilerin “Tatile gidelim mi” sorusuna “Elbette tatile çıkın. Hatta Meis adasında bile tatil yapın. Ben 6 Ağustos’ta tatile çıkacağım” cevabı verdi. Miçotakis’in Milli Güvenlik Başdanışmanı Aleksis Diakopolus ise “Türk Navtex’i geçerli olduğu sürece (2 Ağustos) hazırlılık durumundayız ve gemilerimiz üslerine dönmeyecekler. Türk savaş gemileri de daha üslerine dönmediler. Ancak, önceki günlere kıyasla Türk kıyılarına daha yakın noktalarda bulunuyorlar. Gerginliğin daha da tırmanacağını zannetmiyorum” dedi.

DİYALOG MESAJI

Diakopulos “Almanya’nın dinamik müdahalesi çok önemli idi. Türkiye komşumuz. Konuşmalıyız. Konuşmayıp ne yapacağız? Önemli olan hangi şartlarda ve hangi çerçevede konuşacağımız. Baskı ortamında konuşmayız” ifadesini kullandı.

YUNAN MEDYASINDA DA TANSİYON DÜŞTÜ

Yunan medyasında da tansiyonun düştüğü belirtileri dikkat çekti. Ta Nea gazetesi “krizde yumuşama sinyalleri”nden sözederken, Kathimerini gazetesi, Yunan askeri kaynaklara dayanarak, Oruç Reis”in kablolarını deniz tabanına kadar sarkıtmadığı takdirde önemli bir sorun yaşanmayacağını ima etti. Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Konstantinos Filis ise Skai televizyonuna “Oruç Reis belki araştırma yapacağı ilan edilen bölgeye gidip bir tur atar. Onun ötesinde bir şey olmaz” dedi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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