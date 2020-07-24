Oruç Reis fırtınası

YUNANİSTAN’DA 2 SENARYO

Oruç Reis’in Ayasofya camisinde ilk namaz kılınırken yola çıkmasını bekleyen Yunanistan, bir yandan da büyük endişe taşıyor. Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, “Yunanistan, gerekli görüldüğünde egemenlik haklarını korumaya her zaman hazırdır. Şu anda hemen tüm donanmanın Güney Ege’de bulunması da bunu kanıtlıyor” dedi.

İŞTE O HAZIRLIKLAR

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan yetkililere göre, yeni durum karşısında olası senaryolar incelenirken “ilk tepkinin, Türk araştırma gemisinin Antalya’dan hareket ettiğinde gösterilmesi gerektiği” sonucuna varıldı. Gazete, Yunan Genelkurmayı’nın önünde iki ana senaryo bulunduğunu belirterek, şunları öne sürdü:

1’İNCİ SENARYO: Oruç Reis, refakatinde Türk savaş gemileri olmadan ve sadece yardımcı gemilerle araştırma yapacağı bölgeye giderse, Yunan savaş gemileri, gerginliği tırmandırmadan belirli bir mesafede bekleyecek. Gerekli görüldüğünde de bir Yunan fırkateyni yaklaşarak, Türk araştırma gemisini bölgeyi terk etmesi için uyaracak.

2’NCİ SENARYO: Oruç Reis, Türk savaş gemilerinin refakatinde gider ve deniz tabanına kablo sarkıtırsa, bölgeye bir değil, çok sayıda Yunan savaş gemisi girecek. Yunan gemileri ‘yüzer bir duvar’ oluşturacak şekilde dizilecek ve yine Oruç Reis’in uzaklaşması istenecek.

ANKARA’DAN JET YANIT: TEHDİT VE YAPTIRIM DİLİ KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a jet yanıt vererek, “Tehdit ve yaptırım dili asla kabul edilemez” dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların adil şekilde paylaşılmasını istediğini belirten Kalın şöyle konuştu:

“Türkiye’ye 2 km Yunanistan’a ise 580 km uzaklıktaki Meis Adası’nın Antalya körfezinin neredeyse yarısı kadar, 40 bin km2, kıta sahanlığı oluşturduğu iddiası kabul edilemez. Oruç Reis’in faaliyetleri konusunda Yunanistan’ın aşırı tepki gösterdiğini düşünüyor ve herhangi bir askeri veya siyasi gerginlik istemiyoruz. Türkiye münhasır ekonomik bölge de dahil olmak üzere deniz sınırlarını görüşmeye hazır.”

DIŞİŞLERİ: KIYMETİ YOK

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli” denilerek özetle şunlar kaydedildi: “Fransa, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir. Cumhurbaşkanı Macron’un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır.”