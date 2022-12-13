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Orion Dünya’ya döndü

Güncelleme Tarihi:

#NASA#Orion#Ay'a Dönüş
Orion Dünya’ya döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

NASA’nın Ay’a dönüş programının test aracı Orion, Ay’ın yörüngesinden Dünya’ya döndü.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Ay yüzeyinde inceleme yapmak üzere yolladığı Orion isimli uzay kapsülü, önceki gün Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Orion Dünya’ya döndü
Atmosfere saatte 40 bin km hızla giren kapsül, paraşütler sayesinde yavaşlayarak okyanusa indi.

25 gün süren yolculuk sırasında olası bir insanlı seyahat için incelemelerde bulunan Orion, Dünya atmosferine saatte 40 bin km hızla giriş yaptıktan sonra açılan üç büyük parüşütü sayesinde yavaşlayarak Meksika açıklarına indi. NASA’nın yöneticisi Bill Nelson, “Bugün NASA, ABD, uluslararası partnerlerimiz ve tüm insanlık için büyük bir kazanç” diye tweet attı.

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Orion’un gelecekte yapılacak mürettebatlı yolculuklar için önemli veri sağlaması bekleniyor.

Orion Dünya’ya döndü
Orion uzay kapsülü, USS Portland gemisine alındı.

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#NASA#Orion#Ay'a Dönüş

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