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‘Ordu helikopterleri İsraillileri vurdu’ iddiası

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#İsrail#Haaretz#İddia
‘Ordu helikopterleri İsraillileri vurdu’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 07:00

İsrail gazetesi Haaretz, 7 Ekim’de Gazze sınırındaki Nova müzik festivaline yapılan ve 364 kişinin öldüğü Hamas baskını sırasında, bir polis helikopterinin yanlışlıkla İsrailli sivillere ateş açtığını yazdı.

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Festival saldırısına dair polis raporunu gören bir kaynağa dayandırılan haberde, “olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin bazı festival katılımcılarını vurduğu” belirtildi. Festival alanında kaç sivilin İsrail ateşiyle öldüğü bilgisine ise yer verilmedi.

HAMAS FESTİVALİ BİLMİYORDU

Polis raporuna göre, festival hakkında önceden bilgi sahibi olmayan Hamas militanları, saldırı esnasında dronlar sayesinde kalabalığı gördükten sonra diğer savaşçıları bölgeye yönlendirdi. Haberde, katılımcıların çoğunun, saldırıdan kısa süre önce siren sesleri sebebiyle parti durduğu için kaçmayı başardığı da kaydedildi.

 

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#İsrail#Haaretz#İddia

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