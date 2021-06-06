Onun yendiği bağımlılığın adı: Oyun

Tayland’da yaşayan ve aslen Kanadalı olan Cam Adair, 13 yaşındayken bilgisayar oyunları oynamaya başlamıştı. Okulda yaşıtları tarafından akran zorbalığına maruz kalması nedeniyle oyun bağımlısı haline gelen Adair, yaklaşık 6 yıl boyunca günde 16 saat oyun oynuyordu. Gecelerini bilgisayar başında, gündüzlerini ise uyuyarak geçiriyordu. Bu süreçte doğru düzgün yemek yemiyor, bedensel ve ruhsal sağlığı alt üst oluyordu. İntihar etmeye karar veren Adair, bu kararından bir telefon ile vazgeçip psikolojik yardım alarak hayata tutundu. Adair daha sonra bir platform oluşturarak video oyunları bağımlılarına yardım etmeye karar verdi ve dünyanın dört bir yanında hikâyesini anlatarak gençlere tavsiyeler verdi.

HAYAT KURTARAN TELEFON

Game Over isminde bir belgeselde yaşadıkları anlatılan Cam Adair, Yeşilay’ın bu yıl 5’incisini düzenlediği Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nde hikâyesini paylaştı. Hayatının dönüm noktası olan geceyi anlatan Adair, “Bir intihar notu yazmıştım ve intihar edecektim. Bir arkadaşım aradı ve sinemaya gitmeyi teklif etti. O gece eğer gitmeseydim hayatıma son vermiş olacaktım. Akşam sinemadan eve dönünce yardım almam gerektiğine karar verdim. Babamla konuştum ve terapiye başladım” dedi.



‘AİLELER KENDİSİNİ SUÇLAMASIN’

Çocukların neden oyun oynama ihtiyacı duyduğunu ve bunu sorgulamanın daha önemli olduğunu ifade eden Adair, ailelere de tavsiye verdi: “Aileler çocuklarının bilgisayar ya da oyun bağımlılığı nedeniyle kendisini suçlamamalı. Çünkü biz bu kadar yüksek teknolojiye sahip ilk nesiliz. Dolayısıyla bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmemek onların suçu değil.”



Adair’in kurmuş olduğu GameQuitters.com isimli internet sitesinin verileri de oldukça çarpıcı. Buna göre;

Her ay 75 bin kişi oyun bağımlılığından kurtulmak için bu internet sitesinden yardım talebinde bulunuyor.

Talepte bulunanların yüzde 60’ı 18 ila 24 yaş arasında. Bunların da yüzde 90’ı erkek.

Siteden yardım talebinde bulunanların yüzde 30’u ise oyun bağımlısı olan bir yakını için siteye girenlerden oluşuyor.

Araştırmalara göre teknoloji bağımlılarının yüzde 22’sini oyun bağımlıları oluşturuyor.



ALIŞKANLIK %24.4 ARTTI

5. Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nde Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hae Kook Lee “Bağımlılık strese karşı aslında beynin verdiği bir hayatta kalma cevabıdır” diyerek COVID-19 döneminde oyun bağımlılığına dair yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

COVID-19 süresince; Oyun oynama alışkanlığının arttığını ifade edenlerin oranı yüzde 24.4.

Oyun oynama alışkanlığı en çok 20’li yaşlarındakilerde artış göstermiş durumda.

20’li yaşlarındaki katılımcıların yüzde 36.6’sı oyun bağımlılığının COVID-19 süresince arttığını söyledi.



Prof. Dr. Lee, çevrimiçi oyun oynamanın psikolojik etkilerine dair araştırma sonuçlarını da paylaştı. Buna göre kullanıcılarda şunlar gözlendi:



Depresyon yüzde 8.7 Anksiyete yüzde 13.1 İnsomnia yani uykusuzluk problemi çekenler ise yüzde 8.3 arttı.

COVID-19 ONLARA YARADI

Avustralyalı Psikiyatri Profesörü Dr. Daniel King ise video oyun endüstrisinin 1972 yılından bugüne artış gösterdiğini belirtti ve COVID-19 süresince oyun oynama için yapılan harcamaların 2019 yılında 150 milyar dolar iken 2020 yılında 179.9 milyar dolara çıktığını ifade etti.

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