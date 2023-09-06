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'Önce yandık, şimdi boğuluyoruz' Yunanistan'da benzeri görülmemiş felaket....

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Sel#Fırtına
Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 16:52

Yunanistan, 935 bini Meriç Bölgesi'nde olmak üzere 1,5 milyon hektarlık alanın kül olduğu dev orman yangınlarından sonra iki gündür de büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. CNN Türk ekranlarına bağlanan CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, ülkedeki durumu anlatırken 'Benzeri görülmemiş hava koşullarından bahsediyoruz' ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji uzmanlarına göre Daniel Kasırgası, “Yunanistan coğrafyasında bugüne kadar görülmemiş bir sel felaketine” neden oldu.

Kasırga sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı.

Ülkenin orta kesiminde birçok bölgede elektrik ve su kesildi, bazı köprüler ve istinat duvarları yıkıldı, sahiplerinin can havliyle terk ettikleri araçlar, sel sularında sürüklendi.

Bazı bölgelerde su seviyesi 1,5 metreye ulaştı. Volos, yalnızca 12 saat içinde Eylül ayı ortalamasının 6 katı yağış aldı.

Volos ve Larissa'da birçok kişi, “Hayatımız boyunca böyle bir yağış ve sel felaketi görmedik” dedi.

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK

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Yunanistan'da birçok yerleşim merkezi boşaltıldı, bazı bölgelerde turistler daha güvenli yerlere sevk edildi.Yağışların etkili olduğu bölgelerde araçlarla trafiğe çıkmak yasaklandı.

Daniel Kasırgası başkent Atina’yı da kısmen etkisi altına aldı. Atina’nın bazı ana caddeleri sular altında kaldı.

Yunanistan'da arama, kurtarma ve tahliye operasyonları, Yunan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA: BİLDİĞİMİZ İKLİM ŞARTLARI GERİDE KALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel felaketinin en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İnsanlığın iklim değişikliğine karşı omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı. Bundan böyle yeni iklim şartlarıyla karşılaşacağız. İklim değişiklikleri gelecekte bu günleri aratacak" dedi.

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

"ÖNCE YANDIK ŞİMDİ BOĞULUYORUZ"

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, komşuda yaşanan durumu CNN Türk ekranlarında şöyle değerlendirdi:

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"Yunanistan'da Ağustos ayında büyük orman yangınları yaşandı. Daha o yangınların izi geçmeden bu sefer sel felaketi ile karşı karşıya kaldırlar.Örnek vereyim Ta-Nea gazetesi bugün 'Önce yandık, şimdi boğuluyoruz' başlığını kullandı.

Dereler, denizler taştı, köprüler çöktü, arabalar sürüklendi, hastaneleri su bastı, insanlar evlerinden botlarla tahliye edildi. Benzeri görülmemiş hava koşullarından bahsediyoruz.

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

2 CAN KAYBI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Atina'da bir yılda ne kadar yağmur yağıyorsa bölgede bir günde yağdı. Araçların trafiğe çıkması yasaklandı, insanlara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor. Bugün 3 ilçede daha OHAL ilan edildi.

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Fırtına sadece orta Yunanistan değil adaları da etkilemiş durumda Daniel fırtınası. Turistlerin otellerde mahsur kaldığı bilgileri geliyor.Şu anda bilanço 2 ölü ve 4 kişinin kayıp olduğu yönünde. "

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

YAĞIŞLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Şiddetli yağışın 24 saat daha sürmesi bekleniyor.

Önce yandık, şimdi boğuluyoruz Yunanistanda benzeri görülmemiş felaket....

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#Yunanistan#Sel#Fırtına

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