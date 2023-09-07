Önce futbol konuştular

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Ankara’da Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgo Yerapetritis arasında, salı günü yapılan görüşmenin sonuçları, Atina’da memnuniyetle karşılandı. Yunan başkentinde dikkatler şimdiden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında 18 Eylül’de New York’ta yapılacak yeni görüşmeye odaklandı.

TRANSFERLERLE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, iki bakan samimi selamlaşmalarından sonra, başbaşa kaldıklarında gündeme gelen ilk konu Türk-Yunan ilişkileri değil, futbol oldu. İki bakan, Fenerbahçe ile Olimpiakos’un transferleri hakkında konuştular. Fidan ile Yerapetritis’in iki takımın da bu yılki transferleri ile ilgili hayli bilgi sahibi olmaları dikkat çekti.

KUZEY AVRUPALI GİBİ

Bazı Yunan kaynaklar, Ankara’daki görüşmeyi değerlendirirken, Hakan ve Yerapetritis’in, sanki Türk ve Yunan değil, adeta kuzey Avrupalı iki dışişleri bakanını hatırlattıklarını belirttiler.

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Ağırlıklı olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların konuşulduğu görüşmede, azınlıklar, Kıbrıs, yasadışı geçişler dahil daha pek çok konu ele alındı. Ayrıca, New York’taki Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin hazırlıkları yapıldı. Dışişleri heyetleri arasında, 2002 yılından beri sürdürülen istişari görüşmelerin yerini alması beklenen, dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki siyasi diyalogun da 16 Ekim’de başlatılması kararlaştırıldı.

DİKKATLİ KONUŞTULAR

Bu arada, düzenlenen basın toplantısında, soru almayan iki bakanın, açıklamalarında son derece dikkatli olmaları, çeşitli konularda görüşlerini dile getirmekle birlikte, karşı tarafta eleştirilere yol açabilecek ifadeler kullanmamaya özen göstermeleri, Atina’da dikkatten kaçmadı.

Yunan başkentindeki diplomatik gözlemciler “Sözgelimi, Yunanistan Batı Trakya’daki azınlığın ‘Müslüman’, Türkiye ise “Türk” olduğunu söylüyor. Fidan ‘Soydaşlarımız’, Yerapetritis ise ‘Azınlıklar’ ifadelerini kullandı” dediler.

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MEDYADAN ‘BRAVO’

Ankara’daki ikili görüşme Yunan medyasında da geniş yer aldı.

- Skai televizyonunda “Dışişleri bakanlarına ‘görüşün’ talimatını veren Erdoğan ile Miçotakis’e bravo” yorumu yapıldı.

- Kathimerini gazetesi “İki bakan, krize yol açabilecek muhtemel bir gelişme halinde “kırmızı telefonu” (direkt iletişimi) kullanmaya ve6 Şubat depremlerinden sonra gerek sahada, gerekse söylemlerdeki “moratoryum”u, muhtemelen aralık ayı başında Selanik’te yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar” diye yazdı.

KUZU İNCİĞİ BEĞENDİ

- To Vima gazetesinin haber sitesi ise iki bakanın öğle yemeğindeki menüye değindi. To Vima “Erdoğan ile Miçotakis’in geçen yıl 13 Mart’ta İstanbul’da birlikte yedikleri yemekteki leblebi helvası çok konuşulmuştu. Fidan ile Yerapetritis’in öğle yemeğinde, kuru meyveyle hazırlanan kuzu incik kebabı vardı. Yerapetritis yemeği çok beğendi” ifadesini kullandı.

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ABD’DEN YAKIN TAKİP

ABD de Ankara’daki görüşmenin sonuçlarından memnun. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’nin sosyal medya hesabında, iki bakanın fotoğraflarını ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın “Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile ilişkilerimizde artık yeni ve olumlu bir aşamadayız” mesajını paylaştı. Flake, “İki kritik NATO müttefikimizin yanında yer aldığımız, bu yeni aşamayı sabırsızlıkla bekliyorum” notunu düştü.

Yunan başkentinde, ABD Kongresi’nin de bu görüşmeye büyük ilgi gösterdiği konuşuluyor. ABD Senatosu’nun Türkiye’ye karşı söylem ve eylemleri ile bilinen, sıkı Yunan-Rum dostu, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez’in, Ankara’daki görüşme sonrası ne diyeceği merak konusu. Menendez, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı talebini ancak Yunanistan ile ilişkilerin yumuşaması halinde onaylayacağı mesajını vermişti.